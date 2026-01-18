Serie A, Fiorentina: colpo salvezza a Bologna nel nome di Commisso

La Fiorentina vince 2-1 al 'Dall'Ara' contro il Bologna il match valido per la 21/a giornata di Serie A e può dedicare il successo a Rocco Commisso, il presidente del club viola scomparso ieri all'età di 76 anni. Partenza sprint dei toscani, che dopo un gol annullato a Ndour trovano ugualmente il vantaggio al 19' con la zampata di Mandragora su cross dalla sinistra di Gudmundsson. Subito dopo la rete il centrocampista è corso verso la panchina per raccogliere una maglia con il numero 5 e il nome 'Rocco' sulle spalle, dedica al presidente scomparso. Nel recupero del primo tempo Piccoli in scivolata sigla il raddoppio in maniera rocambolesca complice una deviazione fortuita di Freuler. Nella ripresa Italiano ribalta la squadra facendo quattro cambi in contemporanea nell'intervallo, il Bologna reagisce e accorcia le distanze, dopo un palo colpito da Rowe, con un colpo di testa di Fabbian al 43' ma il forcing finale degli emiliani non produce frutti. La squadra di Vanoli - in tribuna per squalifica - coglie così un successo prezioso in chiave salvezza salendo a 17 punti e agganciando il Lecce quartultimo. Il Bologna invece resta fermo a quota 30, all'ottavo posto.