Serie A, la Roma vince a Torino e va al 4° posto in solitaria: Malen subito in gol

Dopo averlo cercato a lungo, la Roma sembra aver finalmente trovato il proprio centravanti. L'impatto di Donyell Malen con il mondo giallorosso è subito significativo: gol all'esordio nel 2-0 al Torino, un'altra rete annullata per fuorigioco e tante giocate preziose. A trarre beneficio dall'arrivo del centravanti olandese è anche Paulo Dybala, già in sintonia dopo pochi allenamenti con il nuovo partner d'attacco, come dimostra l'assist dell'1-0 e la zampata nella ripresa che ha chiuso la partita proprio nel miglior momento dei granata, che incassano la terza sconfitta in serie in campionato e ora devono cominciare a guardarsi alle spalle. In un colpo solo i ragazzi di Gasperini invece riscattano l'amara eliminazione dalla Coppa Italia e soprattutto staccano di tre punti la Juventus, caduta con il Cagliari, portandosi al quarto posto in solitaria.

Gasp lancia dal 1' l'ultimo arrivato, con Dybala e il rientrante Pellegrini a supporto, mentre in difesa si rivede Ndicka. Durante il riscaldamento si ferma Celik, rimpiazzato da Rensch. Gli ospiti partono forte fin dai primi minuti, costruendo le migliori occasioni proprio sull'asse Malen-Dybala. L'ex Aston Villa si fa subito notare impegnando di piede Paleari al 19', poco dopo l'olandese protegge palla e 'invita' al tiro l'argentino, la cui conclusione a giro si spegne di poco sul fondo. La Roma insiste e al 23' la 'Joya' lancia nella profondità Malen, che si libera di un avversario e con un tocco di punta supera il portiere. L'arbitro annulla per fuorigioco, ma la gioia dell'olandese è solo rinviata di qualche minuto: ancora Dybala nell'area di rigore 'vede' il corridoio per l'attaccante che non sbaglia e trafigge il portiere.