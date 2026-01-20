Libero logo
Sinner, l'inizio choc contro Gaston: il primo game degli Australian Open

martedì 20 gennaio 2026
2' di lettura

Rompere il ghiaccio non è mai facile, nemmeno per i campioni e i campionissimi. Ne sa qualcosa anche Jannik Sinner, numero 2 del ranking Atp e dominatore del tennis mondiale insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz. 

L'altoatesino debutta al primo turno degli Australian Open a Melbourne, il primo slam dell'anno a cui arriva da favorito e detentore, avendo vinto sul veloce australiano sia nel 2024 sia nel 2025. L'avversario non è dei più teneri: il francese Hugo Gaston, 25 anni, è numero 93 al mondo (miglior classifica nel luglio 2022, 58esimo). E l'inizio è da incubo: Sinner serve (male) e il transalpino ne approfitta, mettendo a segno tre punti di fila. Tradotto: tre palle break per portarsi subito in vantaggio. Uno choc. Jannik però mantiene la calma e risale la china come sa fare lui: due ace e un errore forzato di Gaston, poi un altro ace e un servizio vincente. Strepitoso. Il primo set fila via comunque sul filo dell'equilibrio fino al 2-2, poi l'italiano spicca il volo con un break.

Nella notte, sono arrivati altri verdetti importanti per gli italiani in gara a Melbourne.  Vittorie sofferte per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi al primo turno. Il toscano, fresco numero 5 del mondo, ha perso il primo set contro il belga Raphael Collignon ma poi ne ha vinti altri due e nel quarto l'avversario si è ritirato, per il 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 finale. Al secondo turno sarà derby tra amici e compagni di doppio con Lorenzo Sonego che ha battuto in tre set lo spagnolo Carlos Taberner (6-4, 6-0, 6-3). Bene anche Luciano Darderi, che malgrado i problemi di stomaco ha superato il cileno Cristian Garin 7-6, 7-5, 7-6. al Tra le donne delusione per Elisabetta Cocciaretto: l'azzurra, reduce dal trionfo nel Wta di Hobart, è stata eliminata in tre set all'austriaca Julia Grabher: 5-7, 6-2, 4-6.

ti potrebbero interessare

Redazione
