Federica Brignone, miracolo a Kronplatz: sesta in gigante 300 giorni dopo l'infortunio

"Non avevo neanche pensato al risultato, ero solo emozionata. Il programma ora prevede di tornare a Cortina e fare velocità e vedere se riesco a partecipare alle gare, poi vedremo. C'è bisogno di prendere confidenza perché mi sono accorta che faccio due curve e ne freno una, ma va bene", ha aggiunto la fuoriclasse azzurra che ha chiuso a 1"23 dalla vetta occupata dall'austriaca Scheib. La 27enne chiude in 2'19"85, precedendo di 37 centesimi la svizzera Camille Rast e di 46 la svedese campionessa olimpica in carica Sara Hector, che aveva chiuso al primo posto la prima manche.