Juventus-Benfica, Spalletti e la rissa col tifoso: "E te ne stai a casa!"

giovedì 22 gennaio 2026
Juventus-Benfica, Spalletti e la rissa col tifoso: "E te ne stai a casa!"

La Juventus supera 2-0 il Benfica in Champions League grazie ai gol di Khephren Thuram e Weston McKennie, blindando la qualificazione ai playoff. Ma oltre al risultato, a far parlare è stato il protagonista assoluto dalla panchina: Luciano Spalletti.La partita è stata sofferta per i bianconeri, che nel primo tempo e fino al 53’ hanno subito le pressioni dei portoghesi, faticando a trovare ritmo. Spalletti si è agitato parecchio in area tecnica, sbracciandosi e incitando i suoi.

A un certo punto, intorno al minuto 53’, dopo un’azione pericolosa subita, un tifoso seduto proprio sopra la panchina ha commentato ad alta voce la prestazione sottotono. Il tecnico toscano non ci ha visto più: si è girato di scatto e, dal labiale, gli ha intimato: “La prossima volta stai a casa”.In conferenza stampa, Spalletti ha spiegato l’episodio con ironia: "Dall’inizio ogni giocatore che sbagliava mi diceva di levarlo. Io mi sono girato e gli ho detto ‘ho 5 sostituzioni, non posso mica levarli tutti’".

La “rivincita” è arrivata poco dopo: al gol del vantaggio di Thuram, Spalletti ha esultato con le braccia al cielo e si è rigirato verso lo stesso tifoso, invitandolo stavolta ad andare a vedere la partita “da un’altra parte”.Lo show non è finito lì. Poco prima del 70’, prima di far entrare Loïs Openda, il belga rideva in panchina. Spalletti, per caricarlo, gli ha mollato uno schiaffo in faccia (o un vigoroso buffetto, a seconda delle interpretazioni), accompagnandolo con un chiaro: “Ti devi svegliare!”. Openda ha sorriso e ha risposto entrando in campo.

luciano spalletti
juventus
