Inter, addio Sommer? Rumors, la mossa di Marotta: chi arriva tra i pali

Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Emiliano “Dibu” Martinez . Il portiere campione del mondo, oggi 33enne, rappresenta un’opzione di grande esperienza internazionale, abituato a palcoscenici di altissimo livello e a gestire la pressione dei grandi appuntamenti. Un identikit che sembra combaciare con l’idea dell’Inter : continuità, leadership e personalità, più che una scommessa a lungo termine.

L’Inter inizia a guardare oltre il presente per una delle caselle più delicate della squadra: la porta. L’estate prossima potrebbe segnare un passaggio di testimone importante, con Yann Sommer vicino alla scadenza contrattuale e il club già attivo per individuare un profilo affidabile a cui consegnare i pali nerazzurri. Tra le ipotesi che stanno prendendo forma, ce n’è una che porta lontano, fino all’Argentina.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di martedì 20 gennaio si sarebbe tenuto un incontro tra alcuni dirigenti nerazzurri e il fratello-agente di Martinez. Un faccia a faccia che non equivale a una trattativa avviata, ma che conferma come l’interesse sia tutt’altro che superficiale. L’Inter, infatti, starebbe valutando la possibilità di puntare su un portiere già pronto, capace di inserirsi immediatamente in un contesto ambizioso.

Sul tavolo, in caso di sviluppo concreto, potrebbe esserci una proposta economica importante: si parla di un ingaggio attorno ai 4 milioni di euro a stagione, più bonus legati a rendimento e obiettivi. Numeri che riflettono il valore del profilo e l’importanza strategica del ruolo. Per ora si tratta di un primo passo, ma il segnale è chiaro: il futuro della porta nerazzurra è già in fase di studio, e il nome di Dibu Martinez è entrato seriamente nei radar dell’Inter.