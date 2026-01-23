Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Inter, addio Sommer? Rumors, la mossa di Marotta: chi arriva tra i pali

di Lorenzo Pastugliavenerdì 23 gennaio 2026
Inter, addio Sommer? Rumors, la mossa di Marotta: chi arriva tra i pali

2' di lettura

L’Inter inizia a guardare oltre il presente per una delle caselle più delicate della squadra: la porta. L’estate prossima potrebbe segnare un passaggio di testimone importante, con Yann Sommer vicino alla scadenza contrattuale e il club già attivo per individuare un profilo affidabile a cui consegnare i pali nerazzurri. Tra le ipotesi che stanno prendendo forma, ce n’è una che porta lontano, fino all’Argentina.

Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Emiliano “Dibu” Martinez. Il portiere campione del mondo, oggi 33enne, rappresenta un’opzione di grande esperienza internazionale, abituato a palcoscenici di altissimo livello e a gestire la pressione dei grandi appuntamenti. Un identikit che sembra combaciare con l’idea dell’Inter: continuità, leadership e personalità, più che una scommessa a lungo termine.

Inter, Chivu all'angolo: "Fa spallucce, ma è la realtà". Gazzetta, che bordata!

"Siamo pronti ad accettare di giocare i playoff". Cristian Chivu fa buon viso a cattivo gioco dopo la sconfitt...

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di martedì 20 gennaio si sarebbe tenuto un incontro tra alcuni dirigenti nerazzurri e il fratello-agente di Martinez. Un faccia a faccia che non equivale a una trattativa avviata, ma che conferma come l’interesse sia tutt’altro che superficiale. L’Inter, infatti, starebbe valutando la possibilità di puntare su un portiere già pronto, capace di inserirsi immediatamente in un contesto ambizioso.

Sul tavolo, in caso di sviluppo concreto, potrebbe esserci una proposta economica importante: si parla di un ingaggio attorno ai 4 milioni di euro a stagione, più bonus legati a rendimento e obiettivi. Numeri che riflettono il valore del profilo e l’importanza strategica del ruolo. Per ora si tratta di un primo passo, ma il segnale è chiaro: il futuro della porta nerazzurra è già in fase di studio, e il nome di Dibu Martinez è entrato seriamente nei radar dell’Inter.

Cristian Chivu, schiaffo a Conte in diretta tv: "Lo vuole salutare?", gelo in studio

Due risultati deludenti, stessa reazione: gelo davanti alle telecamere. Ieri, martedì 20 gennaio, non è st...
tag
inter
emiliano martinez

Stregati Inter, la Premier League piomba su Pio Esposito: ansia tra i tifosi

Ex Inter Samuele Longo, il calciatore perseguitato dalla profezia di Gerry Scotti

Salire in cattedra Copenaghen-Napoli, lezione di Fabio Capello ad Antonio Conte: "Puoi urlare quanto vuoi..."

ti potrebbero interessare

Napoli, Conte disperato: Neres rischia l'operazione

Napoli, Conte disperato: Neres rischia l'operazione

Jannik Sinner, lezione agli australiani: "Anche questa sera..."

Jannik Sinner, lezione agli australiani: "Anche questa sera..."

Juvenuts, bufera su Spalletti dopo lo schiaffo a Openda: "Nessuna conseguenza?"

Juvenuts, bufera su Spalletti dopo lo schiaffo a Openda: "Nessuna conseguenza?"

Redazione
Australian Open, lo scandalo Davidovich: "Sono 4 ubriachi fastidiosi"

Australian Open, lo scandalo Davidovich: "Sono 4 ubriachi fastidiosi"

Lorenzo Pastuglia