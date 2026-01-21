Cristian Chivu, schiaffo a Conte in diretta tv: "Lo vuole salutare?", gelo in studio

Due risultati deludenti, stessa reazione: gelo davanti alle telecamere. Ieri, martedì 20 gennaio, non è stata una serata eccezionale per le italiane in Champions League. L'Inter ha perso in casa contro l'Arsenal di Arteta. E non sarebbe neanche una tragedia, se non fosse ormai la terza sconfitta consecutiva contro le cosiddette big europee. Del resto anche in campionato il Biscione non può dirsi contento degli scontri diretti, nei quali non ha mai conquistato i tre punti. Ma tant'è.
Il Napoli, invece, è in crisi nera. Ancora un pareggio, questa volta contro il Copenaghen che era persino rimasto in dieci dopo una espulsione tra le sue fila. Così Antonio Conte si è dimostrato di nuovo allergico all'Europa che conta. E in campionato resta ancora distante dall'Inter capolista, nonostante lo scontro diretto vinto al Maradona per 3 a 1.
Proprio i due tecnici di Napoli e Inter si sono "incrociati" nei post delle due partite di Champions League. Il primo a presentarsi di fronte alle telecamere di Sky per rispondere ai giornalisti è stato Cristian Chivu. Dopo una serie di domande, dalla Danimarca si è collegato anche Antonio Conte. Così all'allenatore dell'Inter è stato chiesto se avesse intenzione di salutare il collega: "Mister Chivu la sta ascoltando Conte, non so se volete salutarvi". Lui, però, lo ha snobbato completamente: "Grazie a tutti, buonasera". Gelo in studio.
Agevolo il video pic.twitter.com/46nxykPrdQ— I M Tractor ⭐⭐I 7 secondi in meno di Udinese-Inter (@Tractor220510) January 20, 2026