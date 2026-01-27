Giuseppe Rossi difende l'Ice? Piovono insulti e minacce: "Questa mer***"

Monta la polemica attorno a Giuseppe "Pepito" Rossi . L'ex attaccante della Nazionale, nonché ex calciatore della Fiorentina, ha sollevato il caso per aver difeso Donald Trump e la polizia federale Ice . Su X l'ex giocatore ha commentato un post del governatore del Minnesota, Tim Walz , e ha difeso l’azione delle forze federali scrivendo: "Valori? Pace? Impara cosa significano le parole ‘protesta pacifica' prima di twittare".

E ancora, al governatore della California Gavin Newsom ha replicato: "Zitto. I tuoi 5 minuti di popolarità sono finiti", mentre alla deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha tuonato: "Questa è la m***a che fa degenerare tutto". Tutti e tre i messaggi sono stati poi rimossi dall’ex calciatore, che vive negli Stati Uniti. Ma questo non è bastato. In molti lo hanno infatti criticato, costringendo Rossi alle scuse: "I miei recenti commenti hanno ricevuto molta attenzione per il motivo sbagliato. Le mie parole erano fuori luogo. Stavo parlando da un punto di vista di frustrazione e preoccupazione per questo Paese, non dal desiderio di offendere o dividere".