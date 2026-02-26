Juventus, Ezio Greggio sbrocca contro i bianconeri: volano parole grosse

In inferiorità numerica e con tre reti da rimontare, la Juventus è andata vicinissima a un’impresa che avrebbe avuto il sapore della leggenda. Contro il Galatasaray i bianconeri hanno lottato fino all’ultimo, trascinati dall’orgoglio e da un pubblico che, a fine gara, ha voluto applaudire la squadra sotto la curva. Il 3-2 finale, però, non è bastato per ribaltare il risultato complessivo: decisivo il gol di dell’ex Napoli Victor Osimhen, arrivato nel momento più delicato della serata.

Una prestazione generosa, costruita nonostante l’espulsione e le difficoltà offensive, che ha acceso il dibattito anche sui social. Tra i commenti più netti quello di Ezio Greggio, tifoso dichiarato: “Senza attaccanti e con mezza squadra fatta di scarsoni, Spalletti non può fare miracoli”. Un giudizio duro, che fotografa l’entusiasmo per la prova di carattere ma anche le lacune ancora evidenti.