Inter-Bodo, Boban e un pesantissimo sospetto: "Era chiarissimo..."

Alla fine è stato il salmone a stritolare il biscione e non viceversa. Il 5-2 totale del conto tra andata e ritorno di Bodo Glimt e Inter è eloquente e fa uscire la squadra di Chivu dalla Champions League a testa più che bassa. Nemmeno i più scettici lo avrebbero immaginato. I tifosi escono dal campo quasi rassegnati, per aver visto una macchia gialla correre all’impazzata sul rettangolo verde, mentre quella nerazzurra spariva e quasi si mimetizzava dentro i ciuffi dell’erba di San Siro.
A fine partita, il più duro, quello che non usa mezzi termini è, come spesso accade, Zvonimir Boban che ha letteralmente bombardato l’Inter in tv. Il croato si aspettava un rendimento diverso e, intervenuto nello studio di SKY Sport, ha commentato drasticamente: “Fuori con un avversario nettamente inferiore. Non c’era la pazzia di passare il turno nell’Inter”.
E poi ha ampliato il discorso, sottolineando la mancanza di intensità e cattiveria agonistica nell’Inter, elementi che spesso l’hanno distinta nelle stagioni europee passate. Boban non ha risparmiato nessuno: “Si vedeva chiaramente. Poi è entrato Bonny, qualcosa ha fatto. Ma gli altri non sembravano avere quella intensità”.
L’Inter, dopo essere stata a lungo tra le prime otto della League Phase, si è lentamente disciolta con l’arrivo di avversari importanti (Atletico, Liverpool, Arsenal) fino ai saluti. La finalista dell’anno scorso dà appuntamento all’anno prossimo. E il Bodo/Glimt? Dal canto suo ha fatto la storia, primo club norvegese a eliminare uno italiano in un turno ad eliminazione diretta in Champions (ci era già riuscito con la Lazio in Europa League), ma quello che fa più rumore è il modo in cui l’Inter è stata surclassata, lenta, prevedibile e senza fame vera.
Boban ha ribadito il concetto più volte, con tono critico ma sincero: “Non avevano quel qualcosa in più i calciatori dell’Inter.” Una sentenza spietata, che richiama tutti – dirigenza, tecnico, giocatori – a una riflessione profonda. Ora l’Inter volta pagina proiettandosi verso un campionato che può perdere solamente da sola e una Coppa Italia decisamente alla portata (Como, Atalanta e Lazio non sono in teoria al suo livello), ma l’onta europea resta.