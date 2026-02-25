Inter-Bodo, Boban e un pesantissimo sospetto: "Era chiarissimo..."

Alla fine è stato il salmone a stritolare il biscione e non viceversa. Il 5-2 totale del conto tra andata e ritorno di Bodo Glimt e Inter è eloquente e fa uscire la squadra di Chivu dalla Champions League a testa più che bassa. Nemmeno i più scettici lo avrebbero immaginato. I tifosi escono dal campo quasi rassegnati, per aver visto una macchia gialla correre all’impazzata sul rettangolo verde, mentre quella nerazzurra spariva e quasi si mimetizzava dentro i ciuffi dell’erba di San Siro.

A fine partita, il più duro, quello che non usa mezzi termini è, come spesso accade, Zvonimir Boban che ha letteralmente bombardato l’Inter in tv. Il croato si aspettava un rendimento diverso e, intervenuto nello studio di SKY Sport, ha commentato drasticamente: “Fuori con un avversario nettamente inferiore. Non c’era la pazzia di passare il turno nell’Inter”.