Alcaraz, disgusto vero: cosa beve per farsi passare i crampi

"È stato uno dei match più duri che abbia mai giocato in carriera, anche a causa dei crampi del terzo set. Sapevo però che dovevo lottare fino all'ultima palla, bisogna crederci sempre fino alla fine. Ci ho messo il cuore e sono estremamente orgoglioso di quello che ho fatto". A dirlo è Carlos Alcaraz dopo la vittoria in cinque set su Alexander Zverev nella semifinale dell'Australian Open. "Sono veramente contento, è un traguardo incredibile giocare qui la finale a Melbourne. È un qualcosa che inseguivo da tanto tempo", ha aggiunto il numero 1 del ranking Atp.

Come detto, appunto, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con forti crampi. Decisiva però una bevanda: il ‘pickle juice‘, il succo di sottaceti, le cui proprietà gli hanno fatto passare i crampi. Da uno studio del 2010 è infatti emerso che questo tipo di succo, ricco di vitamina e minerali, è fondamentale per i crampi, perché li fa passare in breve tempo. Il motivo?