Alcaraz sta male, vergogna Zverev contro Carlos e Sinner: "Una str***a, ogni volta"

La prima semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è stata una vera prova di resistenza fisica e mentale, conclusa solo al quinto set dopo oltre quattro ore di gioco. Il numero uno del mondo aveva indirizzato il match nei primi due parziali, vinti 6-4 e 7-6 (5), dando l’impressione di avere il controllo della situazione. Dal terzo set in poi, però, la partita ha cambiato completamente volto.

Sul 3-3 del terzo parziale Alcaraz ha iniziato a mostrare segnali evidenti di difficoltà. Girandosi verso il suo angolo, visibilmente provato, ha spiegato: “Ho vomitato, forse dovrei prendere qualcosa”. Poco dopo sono emersi anche problemi muscolari: Carlos ha iniziato a zoppicare, toccandosi più volte la coscia destra, con crampi sempre più evidenti a partire dal nono game. Sul 5-4 lo spagnolo ha chiesto il Medical Time Out, sottoponendosi al trattamento del fisioterapista, ma ha comunque ceduto il set al tie-break, permettendo a Zverev di rientrare in partita.

Il quarto set è stato una battaglia di nervi. Alcaraz, sostenuto dal proprio box che lo ha invitato a restare in campo e a stringere i denti, ha provato a gestire il dolore, mentre Zverev ha approfittato delle sue difficoltà per portare la sfida al quinto. Proprio nel terzo set il tedesco aveva perso la calma, protestando duramente per la concessione dell’intervento medico e scatenando una polemica accesa con giudice di sedia e supervisor: "È incredibile che venga curato per i crampi, è una s***ta. State proteggendo questi due ragazzi, ogni volta”. Il riferimento oltre ad Alcaraz, è a Jannik Sinner, con chiaro messaggio a quanto accaduto nel match contro lo statunitense Eliot Spizzirri.

Nel set decisivo, il quinto, è venuta fuori tutta la forza mentale di Alcaraz. Nonostante i problemi fisici e un match diventato spigoloso, lo spagnolo ha trovato energie inattese, ha alzato il livello nei punti chiave e ha chiuso la semifinale al quinto set. Una vittoria di carattere, sofferta e simbolica, che gli vale la prima finale della carriera agli Australian Open.