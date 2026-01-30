Carlos Alcaraz terrorizzato, la frase che ha pronunciato al suo box

La prima semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è stata una vera prova di resistenza fisica e mentale, conclusa solo al quinto set dopo oltre quattro ore di gioco. Il numero uno del mondo aveva indirizzato il match nei primi due parziali, vinti 6-4 e 7-6 (5), dando l’impressione di avere il controllo della situazione. Dal terzo set in poi, però, la partita ha cambiato completamente volto.

Sul 3-3 del terzo parziale Alcaraz ha iniziato a mostrare segnali evidenti di difficoltà. Girandosi verso il suo angolo, visibilmente provato, ha spiegato: “Ho vomitato, forse dovrei prendere qualcosa”. Poco dopo sono emersi anche problemi muscolari: Carlos ha iniziato a zoppicare, toccandosi più volte la coscia destra, con crampi sempre più evidenti a partire dal nono game. Sul 5-4 lo spagnolo ha chiesto il Medical Time Out, sottoponendosi al trattamento del fisioterapista, ma ha comunque ceduto il set al tie-break, permettendo a Zverev di rientrare in partita.