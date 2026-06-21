Zverev si inietta troppa insulina e perde ad Halle: il sensore glicemico non funzionava

Brutto scherzo per Alexander Zverev. Il tennista tedesco è stato eliminato in semifinale da Taylor Fritz sull'erba di Halle. Il motivo? Tutta colpa del sensore glicemico. Il tennista - che soffre di diabete - è infatti apparso debilitato nel corso dell'incontro e dopo il match ha spiegato il perché. Ossia, un malfunzionamento del sensore glicemico che utilizza per determinare la quantità di insulina necessaria a compensare l'eccesso di zucchero nel sangue.
"Il sensore mi ha fornito una lettura completamente errata - ha raccontato - Mi indicava valori molto alti quando in realtà erano bassi. Mi sono iniettato molta più insulina di quanto avrei dovuto. Non mi era mai successo e utilizzo questo tipo di sensori dal 2016 o dal 2017". Per Zverev anche un problema alla schiena che lo ha costretto a chiedere una pausa nel corso del primo set. "Ma nel complesso penso di aver espresso qui un ottimo tennis sull'erba e di aver disputato delle buone partite. È questo ciò che conta di più per me. Ora guardo a Wimbledon".
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Il tedesco, che convive con il diabete di tipo 1 da quando era piccolo, è sempre riuscito a tenere sotto controllo la glicemia con iniezioni di insulina, una dieta mirata e il monitoraggio continuo. Questa volta però il dispositivo che da tempo tiene monitorati i valori non ha funzionato a dovere.