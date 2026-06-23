Il nuovo Milan di Cardinale ha più difetti del vecchio

È questo il “magic touch” di Cardinale? Partire dal casting aperto ai migliori professionisti del globo - o presunti tali- e arrivare alla soluzione interna? Dovesse andare a finire benissimo, sarà stato un colpo di fortuna. Dovesse invece finire malissimo (difficilmente ci saranno vie dimezzo), non sarà stata sfortuna, ma negligenza. Perché se le eccellenze di cui parlava Cardinale un mese fa fossero state davvero Almstadt, Gardiner e Lomonte, potevano essere ufficializzati uno o due giorni dopo il licenziamento in blocco di Furlani, Tare e Moncada. Invece è passato un mese di call, meeting, casting, consulenze, agenzie e riunioni che hanno portato... al punto di partenza, al Milan che c’era già sotto al Milan che non c’è più. L’area sportiva è stata azzerata perché lottava per il potere? Bene. La nuova area sportiva, il potere, potrebbe non saperlo maneggiare. Lo dicono i curriculum: l’unica volta che Hendrik Almstadt (ora Director of Player Trading) ha fatto il direttore sportivo, nel 2016, ha trascinato l’Aston Villa alla retrocessione dopo oltre cinquant’anni; Kirovski ha fatto lo stesso con Milan Futuro, di cui rimane responsabile, scivolando dalla C alla D.

MANAGER ALL’INGLESE

Il nuovo tecnico Amorim doveva fare “solo” l’allenatore mentre ora si ritrova responsabilità da manager all’inglese, ovvero nel ruolo esatto in cui ha fallito a Manchester. Bobby Gardiner, nel club rossonero dal 2019, ragazzo prodigio dei dati, ha tutto da dimostrare nel nuovo ruolo di “Director”. A proposito, le etichette inusuali potrebbero servire a sottolineare l’ispirazione verso il management del Liverpool o comunque a negare la gerarchia classica di un club di calcio italiano che, nelle idee di Cardinale, lo scorso anno ha fallito nel Milan.