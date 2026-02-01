Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jannik Sinner, "porte chiuse": virus, perché monta il sospetto

domenica 1 febbraio 2026
Jannik Sinner, "porte chiuse": virus, perché monta il sospetto

2' di lettura

Dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, attorno a Jannik Sinner crescono i dubbi sulla tenuta fisica e psicologica. Dubbi alimentati anche da un possibile virus, mai chiarito fino in fondo, che avrebbe condizionato la sua preparazione e il suo rendimento a Melbourne.

La notte dopo il ko è stata lunga. Sinner è rientrato in albergo alle tre del mattino e prendere sonno è stato difficile. Troppi interrogativi dopo una partita durata oltre quattro ore: la condizione non ottimale, le scelte tattiche nei momenti chiave, l’ennesima sconfitta quando il match si trasforma in una maratona.

Jannik Sinner, 3 ore e 55 minuti: il muro che non riesce a sfondare

Ora ci sono troppi indizi per non definirla una prova: Jannik Sinner ha un punto debole, le partite lunghissime, quelle ...

Sabato c’è stato un primo confronto con lo staff, senza sconti. Insieme a Simone Vagnozzi, Darren Cahill, al preparatore atletico Umberto Ferrara e al fisioterapista Alejandro Resnikoff, il numero uno azzurro ha iniziato ad analizzare cosa non abbia funzionato. L’Australian Open doveva essere il trampolino ideale, sul campo che lo aveva visto trionfare nelle ultime due edizioni. Invece è arrivato l’addio al sogno del Grande Slam e un rallentamento nella corsa al vertice del ranking.

Jannik Sinner, la foto inquietante sui suoi social dopo il ko con Djokovic

La sconfitta al quinto set contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open ha chiuso il sogno di Jannik Sin...

A fine match Sinner ha tagliato corto: "Può succedere". Ma già durante il torneo qualcosa non tornava. Allenamenti a porte chiuse, segnali di fatica emersi in alcuni match, i crampi e un volto spesso provato lasciano aperta l’ipotesi di un problema fisico. Non è escluso un virus, riporta Repubblica, come accaduto anche ad altri giocatori.

Nel quinto set contro Djokovic, le occasioni non sono mancate: 16 palle break sprecate, otto solo nella frazione decisiva. Non una coincidenza. Sinner stesso ha ammesso di aver sbagliato "solo qualche colpo: un paio di scelte che altre volte sono andate bene". Ora qualche giorno di pausa, poi il ritorno al lavoro in vista di Doha. Le domande restano. Le risposte, per Sinner e il suo team, devono arrivare in fretta.

Rafa Nadal, una cupa profezia su Jannik Sinner: "Ora sarà difficile..."

La sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic, maturata al quinto set nella semifinale degli Australian Open, &egr...
tag
jannik sinner
australian open
novak djokovic
tennis

Leggendario Djokovic, clamoroso prima della finale con Alcaraz: "Se non sentissi più le gambe..."

Più indizi fanno una prova Jannik Sinner, 3 ore e 55 minuti: il muro che non riesce a sfondare

Day after Jannik Sinner, problemi psicologici: cosa trapela dopo il ko con Djokvovic

ti potrebbero interessare

Djokovic, clamoroso prima della finale con Alcaraz: "Se non sentissi più le gambe..."

Djokovic, clamoroso prima della finale con Alcaraz: "Se non sentissi più le gambe..."

Jannik Sinner, 3 ore e 55 minuti: il muro che non riesce a sfondare

Jannik Sinner, 3 ore e 55 minuti: il muro che non riesce a sfondare

Jannik Sinner, problemi psicologici: cosa trapela dopo il ko con Djokvovic

Jannik Sinner, problemi psicologici: cosa trapela dopo il ko con Djokvovic

Redazione
Napoli, dramma-Di Lorenzo: fuori in barella, l'infortunio che spaventa gli azzurri

Napoli, dramma-Di Lorenzo: fuori in barella, l'infortunio che spaventa gli azzurri

Redazione