Sinner, dove lo beccano alla vigilia di Milano Cortina

giovedì 5 febbraio 2026
Non andrà a San Siro per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali, ma Jannik Sinner un ruolo a Milano-Cortina ce l'ha già. Il fenomeno di San Candido lascia temporaneamente la racchetta e diventa, per un giorno, "controllore" del simbolico treno per i Giochi. 

Oggi, giovedì 5 febbraio, il tennista azzurro è comparso a sorpresa tra i binari della stazione di Milano Centrale e ha vestito i panni di controllore ferroviario per un treno che porta dritto alle Olimpiadi della neve, che si apriranno ufficialmente e venerdì sera. 

Jannik è primo volontario di Milano Cortina 2026 ma non parteciperà alla cerimonia del Meazza perché già in partenza per Doha, dove dalla prossima settimana si preparerà al locale torneo Atp 500 per riscattare la delusione della semifinale degli Australian Open persa contro Novak Djokovic.

Tuttavia, la sua presenza di oggi ha alimentato dubbi e riacceso le speranze dei tifosi. Al suo fianco un'altra icona dello sport italiano: la schermitrice paralimpica Bebe Vio, che megafono alla mano invitava tutti i passeggeri a salire a bordo del convoglio "diretto alle emozioni olimpiche". Sinner, apparso di ottimo umore a differenza del post-gara di Melbourne, ha obliterato i biglietti dei passeggeri, salutato i viaggiatori e dispensato sorrisi. Magia dei Cinque cerchi.

