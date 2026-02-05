Milano-Cortina, l'appello disperato: "Spiegatemi come si usa il bidet"

Dimenticatevi della pasta, della pizza, del Colosseo e del mandolino. Gli americani - ma non solo - stanno impazzendo per un'altra opera d'arte tipicamente italiana: il bidet. Alicia Lewis, anchor e reporter per Kare 11 - tv di Minneapolis - Minnesota, è stata inviata in Italia per seguire le Olimpiadi Milano Cortina. E sui social ha promesso ai suoi followers di tenerli aggiornati su tutte le curiosità che riguardano il nostro Paese. A cominciare dagli usi e costumi, tipo l'igiene intima. Dalla sua camera di hotel però ha notato un oggetto bizzarro in bagno: il bidet, appunto. Da qui l'appello sui social per capire il suo funzionamento.

"Come va gente? Ho detto che sarei stata molto trasparente su tutto quello che succede in Italia e sulla mia esperienza qui - ha spiegato la giornalista americana -. Se qualcuno è esperto di bidet, nessuno capisce il funzionamento. Ok, ho il mio bagno e ho un wc. Pensavo che fosse un bidet. Probabilmente lo è, ma non so come funziona. C'è dell'acqua, ma è solo acqua che scende e riempie questa tazza. Pensavo che nel bidet l'acqua dovesse spruzzare verso l'alto. Si tratta di un orinatorio? Ma è stupido. Dovrei saperlo. Se lo sapete, scrivetemi un commento. Fatemi sapere".