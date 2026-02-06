Jannik Sinner? Mouratoglou crea scandalo: "Djokovic non è migliore di lui"

Libero logo
di Lorenzo Pastugliavenerdì 6 febbraio 2026
2' di lettura

Cosa resta davvero degli Australian Open e, soprattutto, della semifinale persa da Jannik Sinner contro Novak Djokovic? Secondo Patrick Mouratoglou, molto più di una semplice sconfitta. E soprattutto non la conferma di una presunta superiorità tecnica dei Big Three rispetto alla nuova generazione. Un’idea che il coach francese definisce senza mezzi termini “miope".

Il tema è esploso sui social, dove Mouratoglou — allenatore di Serena Williams, Simona Halep, Rune e Tsitsipas — ha pubblicato un video diventato virale. “Per coloro che pensano che la vittoria di Djokovic su Sinner significhi che i Big Three giochino ancora un tennis migliore rispetto ad Alcaraz e Sinner, questa è una visione molto miope — ha spiegato —. Prendete una partita e la trasformate in una regola. Ma Sinner aveva vinto i cinque incontri precedenti contro Djokovic: una sola gara non basta a cambiare ciò che ho visto negli ultimi due o tre anni”.

Per Mouratoglou, il dato tecnico è chiaro: “Jannik si muove più velocemente, colpisce più forte, anticipa la palla e serve meglio di Novak”. E allora come si spiega il risultato di Melbourne? “Djokovic è il più forte mentalmente nella storia del tennis. È questo che ha fatto la differenza ed è ciò su cui ha costruito tutta la sua carriera”. Il coach entra nei numeri: “Sinner ha vinto dodici punti in più nell’arco del match, ma ha perso perché Novak ha conquistato quelli decisivi, i punti che contano davvero”.

La conclusione è netta: “Novak non è un tennista migliore di Sinner. È il più grande agonista della storia. In quella partita è stato migliore di Jannik, ma per la sua forza mentale”. A rendere il tutto ancora più curioso è stato l’intervento social di Rafa Nadal, arrivato a sorpresa sotto al video. Nessuna parola, solo emoticon: prima l’imbarazzo, poi le risate. Un commento enigmatico, sparito poco dopo, che ha acceso ulteriormente il dibattito. Perché il confronto tra epoche, nel tennis come altrove, resta sempre aperto.

