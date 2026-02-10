Milano-Cortina, "ti ho messo le corna": Laegreid vince il bronzo e confessa in diretta

Il norvegese Johan Botn ha vinto la 20 chilometri individuale di biathlon ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 che si è tenuta ad Anterselva, arrivando davanti al francese Eric Perrot e a un altro atleta norvegese, Sturla Holm Laegreid. Sfuma il podio per l'Italia, con Tommaso Giacomel al sesto posto. Ma più che il risultato della prova sciistica, ciò che ha colpito tutti i telespettatori è stata una confessione pazzesca rivelata proprio dalla medaglia d'oro.

Sturla Holm Lægreid, visibilmente emozionato, si è lasciato prendere dall'entusiasmo. E ai microfoni di una televisione ha letteralmente confessato di aver tradito la sua fidanzata con cui stava da sei mesi. "Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e più gentile del mondo. E tre mesi fa ho commesso il mio errore più grande e l’ho tradita", ha raccontato il 28enne.