Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, "ti ho messo le corna": Laegreid vince il bronzo e confessa in diretta

di
Libero logo
martedì 10 febbraio 2026
Milano-Cortina, "ti ho messo le corna": Laegreid vince il bronzo e confessa in diretta

1' di lettura

Il norvegese Johan Botn ha vinto la 20 chilometri individuale di biathlon ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 che si è tenuta ad Anterselva, arrivando davanti al francese Eric Perrot e a un altro atleta norvegese, Sturla Holm Laegreid. Sfuma il podio per l'Italia, con Tommaso Giacomel al sesto posto. Ma più che il risultato della prova sciistica, ciò che ha colpito tutti i telespettatori è stata una confessione pazzesca rivelata proprio dalla medaglia d'oro.

Sturla Holm Lægreid, visibilmente emozionato, si è lasciato prendere dall'entusiasmo. E ai microfoni di una televisione ha letteralmente confessato di aver tradito la sua fidanzata con cui stava da sei mesi. "Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e più gentile del mondo. E tre mesi fa ho commesso il mio errore più grande e l’ho tradita", ha raccontato il 28enne.

Milano-Cortina, "la cerimonia più memorabile di sempre": come rosica Macron

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 allo stadio San Siro è stato uno degli eventi med...

Il norvegese ha poi raccontato di aver appena trascorso la settimana peggiore della sua vita: "Avevo una medaglia d’oro nella mia vita… ho occhi solo per lei. Non so cosa speri di ottenere dicendo queste cose, ma negli ultimi giorni lo sport è passato in secondo piano. Avrei voluto poter condividere tutto questo con lei. Bisogna ammettere quando fai qualcosa che non puoi accettare e ferisci qualcuno che ami così tanto".

Milano-Cortina, la bandiera russa sul casco di Fischnaller: cosa c'è dietro

La bandiera russa sul casco di Roland Fischnaller ha scatenato una bufera alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 202...
tag
sturla holm laegreid

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner fa tremare il mondo del tennis: "Mi manca quell'adrenalina"

Jannik Sinner fa tremare il mondo del tennis: "Mi manca quell'adrenalina"

Redazione
Jannik Sinner, colpaccio di Pier Silvio Berlusconi. E il Pd impazzisce...

Jannik Sinner, colpaccio di Pier Silvio Berlusconi. E il Pd impazzisce...

Redazione
Milano-Cortina, oro di Arianna Fontana? "100 dollari al giudice": questa foto è un caso

Milano-Cortina, oro di Arianna Fontana? "100 dollari al giudice": questa foto è un caso

Milano-Cortina, la bandiera russa sul casco di Fischnaller: cosa c'è dietro

Milano-Cortina, la bandiera russa sul casco di Fischnaller: cosa c'è dietro