La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 allo stadio San Siro è stato uno degli eventi mediatici più riusciti dell’intero panorama olimpico recente: lo rivela un sondaggio realizzato dalla COO Division di IOC Insight & Analytics su un campione di 14 Paesi. Dalla rilevazione è emerso come lo show sia stato apprezzato da nove spettatori internazionali su dieci e da otto su dieci tra il pubblico italiano. E chissà cosa ne pensa Emmanuel Macron , il galletto rosicone che ha preferito diseratere l'apertura di Milano-Cortina. Lo stesso Macron che fu travolto dalle critiche dopo l'inaugurazione dei giochi parigini del 2024 , un cerimonia che più queer non si poteva. Sempre lo stesso Macron che ha recentemente postato un'ambigua foto della Gioconda...

Durante la cerimonia, iniziata alle 20 e terminata intorno alle 23, ci sono stati sia momenti di performance artistica con balli, musica e scenografie sia momenti dedicati allo sport e alla cultura italiana in particolare. L’89% del campione internazionale e italiano, infatti, ha dichiarato che lo show ha incarnato da vicino lo spirito italiano. Ad appassionare maggiormente il pubblico sono state le esibizioni degli ospiti e del corpo di ballo, indicate per il 41% come l’elemento più apprezzato dal pubblico internazionale e per il 39% dal pubblico in Italia. Al secondo posto per gradimento la sfilata degli atleti e delle atlete.