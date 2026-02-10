Milano-Cortina, "la cerimonia più memorabile di sempre": come rosica Macron

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 allo stadio San Siro è stato uno degli eventi mediatici più riusciti dell’intero panorama olimpico recente: lo rivela un sondaggio realizzato dalla COO Division di IOC Insight & Analytics su un campione di 14 Paesi. Dalla rilevazione è emerso come lo show sia stato apprezzato da nove spettatori internazionali su dieci e da otto su dieci tra il pubblico italiano. E chissà cosa ne pensa Emmanuel Macron, il galletto rosicone che ha preferito diseratere l'apertura di Milano-Cortina. Lo stesso Macron che fu travolto dalle critiche dopo l'inaugurazione dei giochi parigini del 2024, un cerimonia che più queer non si poteva. Sempre lo stesso Macron che ha recentemente postato un'ambigua foto della Gioconda...
Tant'è, passiamo ai dati: il 90% degli intervistati dice di aver apprezzato la cerimonia; il 70% concorda sul fatto che la cerimonia di apertura sia stata la più memorabile dei Giochi Olimpici Invernali; l’87% dichiara di essere stata invogliata a seguire le Olimpiadi; l’89% ritiene che l'evento abbia rispecchiato lo spirito italiano.
Durante la cerimonia, iniziata alle 20 e terminata intorno alle 23, ci sono stati sia momenti di performance artistica con balli, musica e scenografie sia momenti dedicati allo sport e alla cultura italiana in particolare. L’89% del campione internazionale e italiano, infatti, ha dichiarato che lo show ha incarnato da vicino lo spirito italiano. Ad appassionare maggiormente il pubblico sono state le esibizioni degli ospiti e del corpo di ballo, indicate per il 41% come l’elemento più apprezzato dal pubblico internazionale e per il 39% dal pubblico in Italia. Al secondo posto per gradimento la sfilata degli atleti e delle atlete.