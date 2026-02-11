Milano-Cortina, Laegreid chiede perdono per le corna? La ex lo umilia: finisce male

Doppia umiliazione per Sturla Holm Laegreid, il norvegese che ha conquistato il bronzo nella 20 km individuale maschile di biathlon martedì pomeriggio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sulla neve di Anterselva. L'atleta è arrivato terzo dietro al connazionale Johan Botn e al francese Eric Perrot. Laegreid tutta via ha pensato bene di rubare la scena, oscurando perfino il vincitore, annunciando a botta calda davanti alla telecamera, dopo aver tagliato il traguardo, di aver messo le corna alla fidanzata.
"Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e più gentile del mondo - ha confessato il 28enne, sul punto di piangere -. E tre mesi fa ho commesso il mio errore più grande e l’ho tradita". Quindi ha proseguito il suo straziante monologo: "Avevo una medaglia d’oro nella mia vita… ho occhi solo per lei. Non so cosa speri di ottenere dicendo queste cose, ma negli ultimi giorni lo sport è passato in secondo piano. Avrei voluto poter condividere tutto questo con lei. Bisogna ammettere quando fai qualcosa che non puoi accettare e ferisci qualcuno che ami così tanto".
Milano-Cortina, "ti ho messo le corna": Laegreid vince il bronzo e confessa in direttaIl norvegese Johan Botn ha vinto la 20 chilometri individuale di biathlon ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina...
Parole che hanno fatto il giro del mondo, assai criticate da tifosi che hanno visto nell'iniziativa del norvegese non tanto un sincero pentimento quanto un peloso egocentrismo. Alla auto-umiliazione segue ora la doccia gelata, con la fidanzata del fedigrafo che sembra voler mettere una parola fine alla loro relazione. Medaglia di bronzo o meno.
La misteriosa ragazza ha scritto, in forma anonima, al quotidiano norvegese VG: "È difficile perdonare, anche dopo una dichiarazione d'amore così pubblica davanti al mondo intero. Non ho chiesto di essere messa in questa posizione ed è difficile trovarsi qui. Ci siamo sentiti e lui conosce i miei sentimenti a riguardo".
Milano-Cortina, le corna venute dal Nord. Laegrid, faccia e medaglia di bronzoVi raccontiamo la struggente storia di Sturla Holm Lægreid, 28enne norvegese. Professione atleta. Specialista del ...
Lo stesso Laegreid ha fatto ammenda: "Mi scuso sinceramente per aver rivelato questa storia personale in un giorno felice per il biathlon norvegese. Non sto pensando con lucidità. Le scuse vanno a Johan-Olav (Botn, ndr), che meritava tutta l'attenzione dopo il suo oro. E vanno alla mia ex fidanzata, che è stata messa sotto i riflettori dei media senza volerlo, spero che stia bene. Non posso tornare indietro, ma voglio lasciarmi tutto alle spalle e concentrarmi sulle Olimpiadi".