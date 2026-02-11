Libero logo
mercoledì 11 febbraio 2026
Milano-Cortina, Laegreid chiede perdono per le corna? La ex lo umilia: finisce male

2' di lettura

Doppia umiliazione per Sturla Holm Laegreid, il norvegese che ha conquistato il bronzo nella 20 km individuale maschile di biathlon martedì pomeriggio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sulla neve di Anterselva. L'atleta è arrivato terzo dietro al connazionale Johan Botn e al francese Eric Perrot. Laegreid tutta via ha pensato bene di rubare la scena, oscurando perfino il vincitore, annunciando a botta calda davanti alla telecamera, dopo aver tagliato il traguardo, di aver messo le corna alla fidanzata. 

"Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e più gentile del mondo - ha confessato il 28enne, sul punto di piangere -. E tre mesi fa ho commesso il mio errore più grande e l’ho tradita". Quindi ha proseguito il suo straziante monologo: "Avevo una medaglia d’oro nella mia vita… ho occhi solo per lei. Non so cosa speri di ottenere dicendo queste cose, ma negli ultimi giorni lo sport è passato in secondo piano. Avrei voluto poter condividere tutto questo con lei. Bisogna ammettere quando fai qualcosa che non puoi accettare e ferisci qualcuno che ami così tanto".

Milano-Cortina, "ti ho messo le corna": Laegreid vince il bronzo e confessa in diretta

Il norvegese Johan Botn ha vinto la 20 chilometri individuale di biathlon ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina...

Parole che hanno fatto il giro del mondo, assai criticate da tifosi che hanno visto nell'iniziativa del norvegese non tanto un sincero pentimento quanto un peloso egocentrismo. Alla auto-umiliazione segue ora la doccia gelata, con la fidanzata del fedigrafo che sembra voler mettere una parola fine alla loro relazione. Medaglia di bronzo o meno.

La misteriosa ragazza ha scritto, in forma anonima, al quotidiano norvegese VG: "È difficile perdonare, anche dopo una dichiarazione d'amore così pubblica davanti al mondo intero. Non ho chiesto di essere messa in questa posizione ed è difficile trovarsi qui. Ci siamo sentiti e lui conosce i miei sentimenti a riguardo".

Milano-Cortina, le corna venute dal Nord. Laegrid, faccia e medaglia di bronzo

Vi raccontiamo la struggente storia di Sturla Holm Lægreid, 28enne norvegese. Professione atleta. Specialista del ...

Lo stesso Laegreid ha fatto ammenda: "Mi scuso sinceramente per aver rivelato questa storia personale in un giorno felice per il biathlon norvegese. Non sto pensando con lucidità. Le scuse vanno a Johan-Olav (Botn, ndr), che meritava tutta l'attenzione dopo il suo oro. E vanno alla mia ex fidanzata, che è stata messa sotto i riflettori dei media senza volerlo, spero che stia bene. Non posso tornare indietro, ma voglio lasciarmi tutto alle spalle e concentrarmi sulle Olimpiadi". 

