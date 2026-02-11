Milano-Cortina, Laegreid chiede perdono per le corna? La ex lo umilia: finisce male

Doppia umiliazione per Sturla Holm Laegreid, il norvegese che ha conquistato il bronzo nella 20 km individuale maschile di biathlon martedì pomeriggio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sulla neve di Anterselva. L'atleta è arrivato terzo dietro al connazionale Johan Botn e al francese Eric Perrot. Laegreid tutta via ha pensato bene di rubare la scena, oscurando perfino il vincitore, annunciando a botta calda davanti alla telecamera, dopo aver tagliato il traguardo, di aver messo le corna alla fidanzata.

"Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e più gentile del mondo - ha confessato il 28enne, sul punto di piangere -. E tre mesi fa ho commesso il mio errore più grande e l’ho tradita". Quindi ha proseguito il suo straziante monologo: "Avevo una medaglia d’oro nella mia vita… ho occhi solo per lei. Non so cosa speri di ottenere dicendo queste cose, ma negli ultimi giorni lo sport è passato in secondo piano. Avrei voluto poter condividere tutto questo con lei. Bisogna ammettere quando fai qualcosa che non puoi accettare e ferisci qualcuno che ami così tanto".