Milano-Cortina, la bandiera russa sul casco di Fischnaller: cosa c'è dietro

La bandiera russa sul casco di Roland Fischnaller ha scatenato una bufera alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un dettaglio che ha fatto discutere soprattutto alla luce di quanto accaduto a Vladyslav Heraskevych, atleta ucraino e portabandiera del suo Paese, a cui è stato invece vietato di gareggiare con un casco dedicato alle vittime della guerra. Da qui l’accusa di un doppio standard cavalcato dal Cio. Il caso nasce dal confronto tra due situazioni apparentemente simili ma trattate in modo opposto. A Heraskevych è stato impedito di indossare un casco con le immagini degli sportivi connazionali uccisi durante i quattro anni di conflitto seguito all’invasione russa. Fischnaller, al contrario, continua a scendere in pista con un casco decorato da diverse bandiere nazionali, tra cui anche quella della Russia.

La polemica si è concentrata sul regolamento olimpico, che vieta l’esposizione di bandiere russe o bielorusse nelle sedi ufficiali dei Giochi, comprese quelle storiche. In molti si sono chiesti perché questo divieto non venga applicato anche allo snowboarder italiano. La spiegazione è arrivata direttamente dal Cio, che ha escluso qualsiasi valenza politica nel casco di Fischnaller.

Secondo il Comitato Olimpico, infatti, quelle bandiere non rappresentano un messaggio legato all’attualità internazionale, ma un riferimento alla carriera dell’atleta altoatesino. Una scelta grafica che richiama i Paesi delle Olimpiadi a cui ha partecipato e che, proprio per questo, non viene considerata propaganda né una presa di posizione. Una motivazione che non ha però placato le critiche, soprattutto dopo il divieto imposto a Heraskevych, la cui iniziativa è stata invece ritenuta di natura politica.