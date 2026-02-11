Inter, il video per i 171 gol di Lautaro? Tifosi in rivolta: i 2 sfondoni

Lautaro Martinez è diventato il terzo marcatore all time della storia dell'Inter grazie ai suoi 171 gol da quando si è trasferito sotto la Madonnina. E per questo motivo è stato celebrato da i nerazzurri con un video realizzato con l'intelligenza artificiale e postato sui social. Ma il risultato è stato pietoso. Il motivo? Era pieno zeppo di errori. "Ha scritto la nostra storia, anno dopo anno. 171 volte. Terzo di sempre”, la didascalia delle breve clip.
Nel video si vede Il Toro mentre segna, esulta e alza trofei con la maglia dell'Inter. Ma già a un primo sguardo, qualcosa non torna. La divisa di Lautaro e i suoi stessi lineamenti subiscono delle deformazioni piuttosto insolite: loghi sballati, numero di maglia sbagliato - ha sempre avuto il '10', ma nella clip vediamo il '18', il '20' e il '23' - e alcune volte il giocatore del video non assomiglia proprio all'attaccante argentino.
E ha generato una valanga di insulti dai tifosi interisti: "Bel video, lo ha fatto un bambino in uno scantinato con un’AI gratuita?”, "È imbarazzante questo video, imbarazzante che qualcuno l’abbia creato facendo questo ‘mestiere’ e imbarazzante che sia stato approvato. L’Inter merita questo?? Il capitano merita questo? Io proverei vergogna. È insulso, stupido, dozzinale. Cancellate per l’amor del cielo", "Con l’AI la creatività è scomparsa. Questo video è brutto e senz’anima", "Dovrebbero licenziare quello che lo ha fatto, quello che ha accettato di pubblicarlo e poi si dovrebbero licenziare loro", "Video penoso, numeri di maglia sbagliati, loghi sbagliati. Una vergogna. Una schifezza simile non se la merita nessuno. In assoluto il più orribile mai visto in vita mia", "L’Inter non è sta roba. Chi l’ha anche solo pensata dovrebbe essere allontanato, e pure in fretta, da una società gloriosa come questa. Mi spiace per il Capitano, non ti meriti questo trattamento", "Bella schifezza, complimenti. Un’offesa al capitano".
Ha scritto la nostra storia, anno dopo anno ✍️— Inter ⭐⭐ (@Inter) February 9, 2026
171 volte. Terzo di sempre ⚽ pic.twitter.com/Av4HdVT6aR