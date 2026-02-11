Inter, il video per i 171 gol di Lautaro? Tifosi in rivolta: i 2 sfondoni

Lautaro Martinez è diventato il terzo marcatore all time della storia dell'Inter grazie ai suoi 171 gol da quando si è trasferito sotto la Madonnina. E per questo motivo è stato celebrato da i nerazzurri con un video realizzato con l'intelligenza artificiale e postato sui social. Ma il risultato è stato pietoso. Il motivo? Era pieno zeppo di errori. "Ha scritto la nostra storia, anno dopo anno. 171 volte. Terzo di sempre”, la didascalia delle breve clip.

Nel video si vede Il Toro mentre segna, esulta e alza trofei con la maglia dell'Inter. Ma già a un primo sguardo, qualcosa non torna. La divisa di Lautaro e i suoi stessi lineamenti subiscono delle deformazioni piuttosto insolite: loghi sballati, numero di maglia sbagliato - ha sempre avuto il '10', ma nella clip vediamo il '18', il '20' e il '23' - e alcune volte il giocatore del video non assomiglia proprio all'attaccante argentino.