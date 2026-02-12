Libero logo
Milano-Cortina, Lindsey Vonn fa il botto sui social: e spunta anche Sinner

giovedì 12 febbraio 2026
Milano-Cortina, Lindsey Vonn fa il botto sui social: e spunta anche Sinner

Dopo il tragico incidente nella discesa libera di Cortina D’Ampezzo, la sciatrice americana ha pubblicato sull’account Instagram due post che probabilmente diventeranno alla chiusura dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, i due contenuti più coinvolgenti in assoluto. Come viene spiegato dagli esperti di Arcadia, infatti, le due foto hanno già incassato 2.6 milioni di reaction e hanno fatto crescere l’account di Lindsey Vonn di oltre 420 mila nuovi follower, superando così il tetto dei 3 milioni di seguaci. Tra i commenti alla foto dall’ospedale dopo il terzo intervento c’è anche quello di Jannik Sinner, grande amico della sciatrice.

