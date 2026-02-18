Lindsey Vonn, giorni maledetti: dopo la gamba distrutta, le muore il cane

Una tragedia nella tragedia. Il cane di Lindsey Vonn, Leo, è morto a 13 anni il 9 febbraio, il giorno dopo che la fuoriclasse americana si è infortunata sull'Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, sciando in discesa libera. "Sono stati giorni incredibilmente duri. Probabilmente i più duri della mia vita. Non ho ancora accettato che se ne sia andato", ha scritto sui social la campionessa, tornata ieri - martedì 17 febbraio - negli Stati Uniti dopo i quattro interventi chirurgici a Treviso. Un'Olimpiade da dimenticare per la sciatrice.

L'animale era malato da tempo. "Mentre ero sdraiata nel mio letto d'ospedale il giorno dopo l'incidente, gli abbiamo detto addio. Avevo perso così tanto di importante per me in così poco tempo, non ci posso credere", ha spiegato.