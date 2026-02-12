Libero logo
giovedì 12 febbraio 2026
Jannik Sinner, lo sfregio dall'Argentina: "Ecco come lo chiamiamo"

2' di lettura

Tutti agli Atp 250 di Buenos Aires. Oltre a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al torneo è presente anche Sebastian Baez. Proprio il tennista argentino si è soffermato sui due rivali, delineando i loro profili da giocatori. "Sono due giocatori totalmente diversi - premette in un'intervista concessa a La Nación -. Alcaraz ha un talento, un’abilità e una ribellione fuori dal comune; un’esplosione di gambe impressionante, una qualità di colpi incredibile. Sono giocatori relativamente alti e magri, con una mobilità rara e, in più, una grande varietà di colpi. Alcaraz ti fa continuamente colpi che ti fanno dire: 'Dai, amico!'. In un momento può giocarti uno slice, un pallonetto, un missile, un drop shot, un pallonetto, un altro missile. Tiri da tutte le parti e hai sempre una palla che ritorna".

Diverso discorso per l'altoatesino. "Con Jannik Sinner - prosegue Baez - hai l’impressione che ti soffochi. Gli lasci una palla corta e ti punisce. Ma poi non sbaglia una palla, non sbaglia una risposta, è sempre lì, intenso, a difendere, quindi ti provoca in modi diversi". Insomma, "con Alcaraz, almeno dal punto di vista del giocatore, si ha l’impressione che faccia più errori, ma allo stesso tempo non sai mai da dove uscirà, ha più soluzioni per lasciarti fermo".

E Sinner? Beh, il numero due "può essere più prevedibile, ma è molto costante… noi lo chiamiamo 'Robotito'. È molto regolare e gioca sempre nel punto giusto. È una piccola macchina. Freddo. Tattico. Sono due talenti ed è impressionante vedere con quale rapidità abbiano ottenuto così tanti risultati".

