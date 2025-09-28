Carlos Alcaraz rivela: ecco chi mi ha salvato

Carlos Alcaraz torna a parlare del fastidio alla caviglia, accusato nel match contro Baez al China Open. Un dolore che pareva destinato a fermarlo, a costringerlo al ritiro. E invece no: resta in campo e vince. E ora, la caviglia non sembra più essere un ostacolo insormontabile.

Alcaraz, infatti, è apparso in netta ripresa, merito anche del lavoro del suo staff. Ai microfoni di puntodebreak.com, lo spagnolo ha voluto sottolineare l’importanza dell’aiuto ricevuto, in particolare dal fisioterapista Juanjo Moreno: “Onestamente, è stata dura. Per me era davvero importante avere la giornata di ieri, avere un giorno in più per riprendermi al meglio dall’infortunio alla caviglia - ha premesso il numero 1 al mondo -. L’ho già detto e lo ripeto: ho il miglior fisioterapista del mondo. Mi fido di lui al 100%, e questo è molto importante quando ti succede una cosa del genere. Il fatto che mi sia stato accanto durante questo torneo è stato fondamentale. Il modo in cui ha curato l’infortunio in queste ultime ore è fenomenale. Grazie a lui ho potuto giocare”.