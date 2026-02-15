Jannik Sinner, "uno dei più forti della storia": Fognini scende in campo

"Sinner ha perso contro il miglior giocatore della storia e secondo me non bisogna farne un dramma. Jannik ripartirà da Doha e per quanto riguarda Djokovic, penso che nessuno lo avrebbe dato vincitore in quella semifinale. Sinner e Alcaraz sono due predestinati e hanno davanti a loro tantissimi anni. Sono curioso di vedere se qualcuno riuscirà a mettergli il bastone tra le ruote in futuro. Ad oggi hai più chance di fare un buon risultato in uno Slam, mentre una volta c'erano tanti giocatori di alto livello da dover battere, ma i tempi sono cambiati ed è difficile fare paragoni".

Ospite del tenerife Challenger e di Abama Resort, Fabio Fognini è tornato sulla sconfitta di Jannik Sinner all'Australian Open contro Novak Djokovic. E lo ha difeso a spada tratta, ricordando a tutti che stiamo parlando di uno dei giocatori più forti e vincenti della storia. Discorso diverso per Lorenzo musetti, che ha ancora ampi margini di miglioramento: "Sono sicuro che insieme a Tartarini, José Perlas lo aiuterà a raggiungere il suo miglior livello. Deve fare un ultimo click per puntare un po' più in alto".