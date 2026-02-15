Libero logo
Inter-Juve, Alex Del Piero annichilisce Cristian Chivu: "Cosa mi aspettavo"

di
domenica 15 febbraio 2026
2' di lettura

Chi meglio di Alessandro Del Piero può fotografare il momento che sta vivendo la Juventus. La Vecchia Signora è uscita furiosa dal big match contro l'Inter, vinto dai nerazzurri 3 a 2. I bianconeri hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, perché l'arbitro La Penna ha espulso Pierre Kalulu dopo una simulazione colossale di Alessandro Bastoni. Una serata amara per Madama, tanto che due dirigenti - Damien Comolli e Giorgio Chiellini - si sono presentati ai microfoni delle varie tv per mandare un segnale alla classe arbitrale. Ma il danno ormai è stato fatto e la corsa Champions si complica.

"Penso che stasera, forse, dal mio punto di vista per come vedo io le cose forse l'unico errore che ha commesso commentando questa cosa qua - ha spiegato Alessandro Del Piero nel post-partita di Sky Sport -. Perché mi aspettavo qualcosa di diverso da lui come interpretazione di questa cosa. Perché quando sei forte, vuoi vincere bene. E quando ti capita un episodio chiaramente lampante a tuo favore, non sei contento. Probabilmente tra un paio di giorni, magari non lo dirà ma lo penserà: 'sì effettivamente non è un tocco da andare giù, bastoni non deve fare così, non era da ammonizione'".

