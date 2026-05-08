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Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta: "Che tr***io", poi il gesto clamoroso

di Roberto Tortoravenerdì 8 maggio 2026
Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta: "Che tr***io", poi il gesto clamoroso

2' di lettura

A Dritto e Rovescio, talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si parla del caso di Nessy Guerra, cittadina italiana condannata in Egitto, dove risiede, per adulterio. Già ritenuta colpevole in primo grado dal tribunale di Hurghada, la donna originaria di Sanremo ha visto confermata la sentenza anche in appello e ora può essere portata in carcere da un momento all’altro per scontare la pena prevista: 6 mesi di reclusione.

"Che schifo, che troiaio, che cosa immonda, che bassezze, che fogna dell'umanità!", ripete Del Debbio, furioso, prima di dare la parola a Pietro Senaldi.

Il con-direttore di Libero quindi mette in guardia le donne italiane e si scaglia contro Sami Salem, imam della moschea della Magliana a Roma: “Fate bene a fare queste interviste e a raccontare questa storie, perché non fa comodo dire alle donne italiane che se sposano un uomo di fede musulmana rischiano questo ed è giustissimo che la tv si incarichi di dirlo. Quella di Nessy è la sua storia, ma chissà quante altre ce ne sono. La condizione della donna nell'Islam è questa e le ragazze italiane vanno messe in guardia. Possono sposare chi vogliono, essendo italiane, perché se fossero islamiche non potrebbero, ma se sposano un islamico rischiano questo. Lei rischia il carcere sull'accusa di aver tradito. Anche se avesse tradito non dovrebbe rischiare il carcere. Invece per la legge egiziana lo rischia. Questo va detto agli italiani quando sposano un egiziano. Poi, mi scusi, se Nessy viene incarcerata sulla base di un'accusa che è falsa è ancora più grave. È colpa della legge che dice che le adultere vanno in carcere tre anni, mentre il maschio... Non è colpa dell'avvocato, è colpa della legge. In Egitto la parola di un uomo vale più di quella di una donna! Quindi un uomo, quando ha davanti una donna, può dire tutte le cavolate che gli saltano in testa perché sa che nessuno gliele contesta”.

"Lei rischia il carcere per aver tradito. Ma anche se avesse tradito, non dovrebbe andare in carcere", conclude il ragionamento Senaldi. E intanto Del Debbio fa il gesto di chiudersi le labbra e cucirsi la bocca: meglio evitare qualsiasi commento per non rischiare sbotti d'ira.

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