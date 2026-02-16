Inter-Juve, la polizia a La Penna: "Meglio non uscire di casa". Lui denuncia

"Ti sparo", "Ti ammazzo", "Ti veniamo a cercare". Federico La Penna, le sue figlie piccole e sua moglie sono stati minacciati via social. L'arbitro di Inter-Juventus ha ricevuto una valanga di insulti dopo la deludente prestazione di San Siro con la contestata espulsione del difensore bianconero Pierre Kalulu. Lui di mestiere fa l'avvocato, così ha deciso di mettere insieme tutto i materiale a sua disposizione e ha sporto denuncia alla polizia postale che ha consigliato a lui e alla sua famiglia di rimanere in casa.

Stesso trattamento anche per Alessandro Bastoni e sua moglie. Al difensore dell'Inter è stata contestata da migliaia di tifosi la simulazione che ha portato al doppio giallo e quindi all'espulsione di Kalulu, oltre che la sua esultanza in faccia al francese. "C'è stato un errore di un giovane, è vero, ma chi non ne ha fatti?”, ha spiegato Beppe Marotta prima dell'assemblea di Lega. “L'Inter fa notizia perché negli ultimi anni è stata la più vincente - ha poi aggiunto -. Ricordo un episodio del 2021, un rigore a favore della Juve su palese simulazione di Cuadrado. Un errore riconosciuto dai tecnici: quella vittoria permise alla Juve di andare in Champions e guadagnare 60-70 milioni”.