Federica Brignone, ecco quanto incassa: le cifre clamorose

Quanto vale Federica Brignone? Dal punto di vista sportivo tanto, tantissimo: almeno due ore. Dal punto di vista economico anche. Un po' quello che per il tennis è stato l'effetto Sinner, non a questi livelli per. O almeno, non ancora. "Come lui, Brignone può contribuire all'immagine dell'Italia. Non sempre l'umiltà passa per valore positivo: con la sciatrice, come con Sinner, invece sì". Federica ragiona sul qui e ora, vorrebbe andare avanti a sciare ('Ma solo se non devo più maltrattare il mio fisico'), però non vuole cambiare il suo status. Non è Sinner, non lo sarà mai nei guadagni, ma recuperare dall'infortunio e vincere due ori la colloca molto in alto nel gradimento del pubblico, "piace di lei - ha spiegato il professor Cesare Amatulli alla Stampa – quel conoscere sé stessi utile ai più giovani, bombardati dall'esterno. Conoscenza ed etica del lavoro, due valori che Brignone incarna".

Sponda team Brignone, resta il silenzio sulle cifre guadagnate dall'olimpionica. "Di solito facciamo contratti della durata di 2 o 4 anni che scadono nell'anno olimpico, ma per Fede non tutti sono così. Ora è diventata un'icona dello sport, amata anche da chi non segue lo sport, lo capiamo perché è conosciuta dal nonno al bambino, è lo scatto in avanti del suo personaggio. Esempio di chi combatte e si rialza. Tutti i contratti sono stati firmati dopo le vittorie delle coppe del mondo e nessuno si è ritirato nei mesi della rieducazione. Anzi se ne è aggiunto uno, segno del valore della persona prima ancora che dell'atleta", ha spiegato Giulia Mancini, ancora manager anche di Deborah Compagnoni.