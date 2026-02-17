Inter-Juve, Giletti s'infuria e abbandona il collegamento: "Con voi non parlo"

Sfuriata clamorosa di Massimo Giletti in collegamento con la Domenica Sportiva. Il conduttore de Lo Stato Delle Cose era in collegamento con lo studio. In trasmissione si stava parlando di tutte le polemiche scaturite dall'ultimo derby d'Italia, dove Alessandro Bastoni ha simulato un contatto con Pierre Kalulu che ha indotto l'arbitro a estrarre il secondo cartellino per il francese. Da qui una bufera mediatica, con diversi esponenti di spicco del mondo interista - tra cui Massimo Moratti e Beppe Sala - che hanno puntato il dito a loro volta contro la Juventus per via di Calciopoli. Insomma, niente di nuovo sotto il sole.

Giletti, però, non è rimasto impassibile alle solite accuse lanciate dagli interisti. E si è sfogato come poteva, lasciando poi la trasmissione: "Ma scusa davvero, io sto parlando con persone serie. Lo scudetto dell'Inter, lo sanno tutti, è uno scudetto che ha scritto: 'prescrizione'. I reati e le telefonate che faceva Facchetti erano peggiori di quelle che faceva Moggi. Lo sanno tutti, è andato a casa prescritto. Andatevi a leggere Palazzi. Andatevi a leggere tutte le intercettazioni che riguardavano l'Inter. Io con certa gente non parlo, andate a casa voi perché siete in malafede se dite che Moggi ha chiuso un arbitro lì dentro e siete in malafede se non dite la verità sulle intercettazioni che riguardano il signor Facchetti e gli uomini dell'Inter. Arrivederci".