Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jannik Sinner, un affare da 1,8 milioni di dollari: follia a Doha

martedì 17 febbraio 2026
Jannik Sinner, un affare da 1,8 milioni di dollari: follia a Doha

2' di lettura

Un diluvio di denari. Se Jannik Sinner dovesse trionfare a Doha, incasserebbe un bottino-monstre: oltre al ricco prize money, incassa già una cifra milionaria garantita solo per la presenza. Il ragazzo di San Candido ha iniziato l’Atp 500 qatariota con una vittoria in due set su Machac e punta ad arrivare fino in fondo. Anche perché l'assegno del vincitore del torneo vale oro.

Il tabellone è di altissimo profilo: con Sinner ci sono Carlos Alcaraz, tre top-10 e sette top-20. Assente invece Novak Djokovic, anche se era prevista la sua presenza. Una rosa di nomi che conferma quanto il peso economico del Qatar attragga i migliori giocatori del circuito.

Jannik Sinner, il dramma in famiglia: "La situazione è quella che è"

Il ragazzo dietro al campione. Jannik Sinner, in fondo, è ancora molto giovane. Ed essendo un tennista di fama mo...

Il torneo, in calendario dal 1993, è passato nel 2024 da 250 a 500, raddoppiando il montepremi da 1,4 a 2,8 milioni di dollari. Una crescita che si inserisce in uno scenario di transizione del tennis maschile, dove monta l'ipotesi di un circuito "premium" voluto dal presidente Atp Andrea Gaudenzi e l’espansione verso il Medio Oriente e le sue ricchezze.

Non è escluso che in futuro Doha possa ambire allo status di Atp 1000. Intanto, per il Qatar ExxonMobil Open, gli organizzatori hanno sfruttato al massimo la norma sulle "promotional fee": ad Alcaraz e Sinner sarebbero andati circa 1,2 milioni di dollari ciascuno solo per partecipare. Una cifra persino superiore al premio per il vincitore, che vale 529.945 dollari; al finalista spettano invece 285.095 dollari. Cifre da capogiro: in totale, Sinner potrebbe portare a casa quasi 1,8 milioni di dollari.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, clamoroso: come li beccano su un peschereccio

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sempre più simili a Roger Federer e Rafa Nadal. No, non stiamo parlando delle pres...
tag
jannik sinner
doha
tennis

Niente tennis Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, clamoroso: come li beccano su un peschereccio

Confessione Jannik Sinner, il dramma in famiglia: "La situazione è quella che è"

ATP 500 di Doha Jannik Sinner, inizio col botto: trionfa su Machac alle Atp 500 di Doha

ti potrebbero interessare

Inter-Juve, Alessandro Bastoni: "Perché ci metto la faccia". Il messaggio a Kalulu

Inter-Juve, Alessandro Bastoni: "Perché ci metto la faccia". Il messaggio a Kalulu

Redazione
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, clamoroso: come li beccano su un peschereccio

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, clamoroso: come li beccano su un peschereccio

Redazione
Milano-Cortina, Italia da urlo nel pattinaggio velocità: un altro oro, Usa umiliati

Milano-Cortina, Italia da urlo nel pattinaggio velocità: un altro oro, Usa umiliati

Redazione
Inter-Juve, la simulazione di Bastoni? Altra bomba: cosa svela Open Var

Inter-Juve, la simulazione di Bastoni? Altra bomba: cosa svela Open Var

Redazione