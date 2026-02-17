Jannik Sinner, un affare da 1,8 milioni di dollari: follia a Doha

Un diluvio di denari. Se Jannik Sinner dovesse trionfare a Doha, incasserebbe un bottino-monstre: oltre al ricco prize money, incassa già una cifra milionaria garantita solo per la presenza. Il ragazzo di San Candido ha iniziato l’Atp 500 qatariota con una vittoria in due set su Machac e punta ad arrivare fino in fondo. Anche perché l'assegno del vincitore del torneo vale oro.

Il tabellone è di altissimo profilo: con Sinner ci sono Carlos Alcaraz, tre top-10 e sette top-20. Assente invece Novak Djokovic, anche se era prevista la sua presenza. Una rosa di nomi che conferma quanto il peso economico del Qatar attragga i migliori giocatori del circuito.