Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, clamoroso: come li beccano su un peschereccio

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sempre più simili a Roger Federer e Rafa Nadal. No, non stiamo parlando delle prestazioni tennistiche. Ci scuseranno i due campioni, ma non sono ancora al livello dei due mostri sacri della racchetta. Anche se non è detto che in futuro il quadro possa mutare. Ma in termini di rapporti umani - quindi di amicizia - sono paragonabili allo svizzero e allo spagnolo. In fondo è questo che distingue il tennis da tanti altri sport, vedi il calcio. Rivali in campo, amici nella vita. E perché no, anche compagni di pesca.
Sinner e Alcaraz si sono ritrovati insieme in occasione del torneo 500 in Qatar. E ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora insieme su un peschereccio. Entrambi in maglietta bianca, con sorrisi splendenti e tanta voglia di staccare la spina dal tennis. Sulla tradizionale barca qatariota, tra le esperienze più ambite a Doha, hanno pescato e hanno ammirato i grattacieli della città.
Ma non erano soli. Insieme a loro c'erano anche Daniil Medvedev e Andrey Rublev, giocatori che condividono una profonda amicizia: Rublev è il padrino della figlia di Medvedev, Alisa. Ma in campo si daranno battaglia, come del resto stanno facendo da qualche anno a questa parte.
Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, and Daniil Medvedev went fishing together in Doha.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 17, 2026
(via @qemopen & @QatarTennis) pic.twitter.com/c1KnxACfEp