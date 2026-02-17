Libero logo
di
martedì 17 febbraio 2026
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, clamoroso: come li beccano su un peschereccio

2' di lettura

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sempre più simili a Roger Federer e Rafa Nadal. No, non stiamo parlando delle prestazioni tennistiche. Ci scuseranno i due campioni, ma non sono ancora al livello dei due mostri sacri della racchetta. Anche se non è detto che in futuro il quadro possa mutare. Ma in termini di rapporti umani - quindi di amicizia - sono paragonabili allo svizzero e allo spagnolo. In fondo è questo che distingue il tennis da tanti altri sport, vedi il calcio. Rivali in campo, amici nella vita. E perché no, anche compagni di pesca.

Sinner e Alcaraz si sono ritrovati insieme in occasione del torneo 500 in Qatar. E ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora insieme su un peschereccio. Entrambi in maglietta bianca, con sorrisi splendenti e tanta voglia di staccare la spina dal tennis. Sulla tradizionale barca qatariota, tra le esperienze più ambite a Doha, hanno pescato e hanno ammirato i grattacieli della città. 

Jannik Sinner, inizio col botto: trionfa su Machac alle Atp 500 di Doha

Jannik Sinner (n.2) parte col piede giusto al Qatar Exxon Mobil Open, ATP 500 in quel di Doha ed elimina Tomas Machac (n...

Ma non erano soli. Insieme a loro c'erano anche Daniil Medvedev e Andrey Rublev, giocatori che condividono una profonda amicizia: Rublev è il padrino della figlia di Medvedev, Alisa. Ma in campo si daranno battaglia, come del resto stanno facendo da qualche anno a questa parte.

