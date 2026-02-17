Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, clamoroso: come li beccano su un peschereccio

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sempre più simili a Roger Federer e Rafa Nadal. No, non stiamo parlando delle prestazioni tennistiche. Ci scuseranno i due campioni, ma non sono ancora al livello dei due mostri sacri della racchetta. Anche se non è detto che in futuro il quadro possa mutare. Ma in termini di rapporti umani - quindi di amicizia - sono paragonabili allo svizzero e allo spagnolo. In fondo è questo che distingue il tennis da tanti altri sport, vedi il calcio. Rivali in campo, amici nella vita. E perché no, anche compagni di pesca.

Sinner e Alcaraz si sono ritrovati insieme in occasione del torneo 500 in Qatar. E ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora insieme su un peschereccio. Entrambi in maglietta bianca, con sorrisi splendenti e tanta voglia di staccare la spina dal tennis. Sulla tradizionale barca qatariota, tra le esperienze più ambite a Doha, hanno pescato e hanno ammirato i grattacieli della città.