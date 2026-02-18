Juve umiliata dal Galatasaray, retroscena-Costacurta: "Cosa c'è dietro davvero"

La Juventus non sta vivendo il periodo migliore della stagione. Per carità, lo scorso ottobre ha dato il benservito al suo allenatore Igor Tudor dopo una serie mostruosa di partite senza vittorie. Al suo posto è stato chiamato Luciano Spalletti che ha cambiato la rotta. Ma i problemi persistono. La squadra non è adatta ad affrontare tre competizioni. E il mercato di gennaio è stato fallimentare tanto quanto quello estivo.

La disfatta di contro il Galatasaray è il manifesto di qualcosa che non sta funzionando alla Continassa. Certo, il ko può essere spiegato tirando in ballo le scorie negative di San Siro, quando una simulazione di Alessandro Bastoni ha lasciato la Vecchia Signora in 10 per 55 minuti. Giocatori stanchi, arrabbiati e scoraggiati. E in Turchia alla prima difficoltà sono crollati.