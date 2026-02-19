Inter ko col Bodo, le parole choc di Chivu: "Lautaro? L'abbiamo perso"

Per l'Inter arrivano buone notizie dall'Italia, con il pari tra Milan e Como che fa scivolare i rossoneri a -7. Ma sono gelide, invece, quelle che arrivano dal Circolo polare artico. I nerazzurri perdono 3-1 sul campo del Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League e come se non bastasse restano senza il capitano Lautaro Martinez, infortunato. E potrebbe essere un'assenza lunga.

"La squadra ha avuto un buon atteggiamento e ci ha provato per novanta minuti, nonostante il freddo e le difficoltà di questo campo. Ci hanno sorpreso la velocità delle loro transizioni e abbiamo pagato dazio su alcuni palloni persi in uscita", spiega mister Cristian Chivu ai microfoni di Prime Video, a caldo.

Dopo il primo tempo terminato sull'1-1 grazie alla zampata di Pio Esposito, i nerazzurri crollano nella ripresa, subiscono due reti, sprecano alcune occasioni e danno l'impressione di una reazione poco lucida. A San Siro, martedì prossimo, occorrerà vincere con 3 gol di scarto e occorrerà l'Inter migliore, stile semifinale contro il Barcellona di qualche mese fa.

"Adesso dobbiamo fare la conta, perché abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Tra tre giorni giochiamo a Lecce e poi avremo tempo di preparare la gara di ritorno", avverte Chivu, preoccupato per il bomber argentino, uscito al 60', e non solo. "Lautaro? L'abbiamo perso: si è fatto male in modo serio e non è l'unico ad avere dei guai fisici in questo momento".

Il tecnico romeno ha poi aggiunto: "Loro hanno qualità e velocità, oltre che l'abitudine a giocare su questo campo. Questo, però, non deve essere una scusa. Sul pari abbiamo avuto quell'occasione con Lautaro, dove avremmo potuto segnare con un po' di fortuna in più. Nel giro di tre minuti abbiamo subito due gol identici".