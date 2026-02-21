Milano-Cortina, Giovannini bronzo: si conferma tra i re della mass start

Andrea Giovannini si conferma tra i re della mass start, pattinaggio di velocità su ghiaccio: è bronzo in finale a Milano Cortina 2026. Per l'Italia è la medaglia numero 30 di questa trionfale edizione delle Olimpiadi invernali: con una grande volata, l'azzurro si piazza dietro l'oro Bergsma (Olanda) e l'argento Thorup (Danimarca). L'italiano, campione del mondo in carica e vincitore della Coppa del mondo di specialità nel 2024 e nel 2025, ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di padroneggiare questo tipo di gara.

Giovannini, tra l'altro, ha già una medaglia d’oro di Milano Cortina 2026 al collo, grazie al trionfo nella team pursuit. L’azzurro ha iniziato in modo tranquillo la semifinale 2 per poi mettere il turbo e fare suo il primo sprint, assicurandosi i primi tre punti. Nella fase finale di questa seconda semifinale, che ha visto anche due cadute, Giovannini ha allungato il passo per la volata che gli ha permesso di tagliare il traguardo al quarto posto, gestendo le energie e in totale sicurezza, approdando in finale.