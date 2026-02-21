Libero logo
Alcaraz, trionfo in finale a Doha: allunga in classifica su Sinner

di
sabato 21 febbraio 2026
1' di lettura

È stato lo spagnolo e numero uno al mondo Carlos Alcaraz a vincere il torneo Atp 500 di Doha. Il campione ha battuto nettamente in finale il francese Arthur Fils in due set con il punteggio di 6-2 6-1 in 52 minuti. Si tratta del secondo titolo in stagione per lui, ancora imbattuto nel 2026, dopo la vittoria all'Australian Open. In totale, invece, questo è il successo numero 26 in carriera per il 22enne spagnolo, il primo a Doha. Alcaraz, dunque, allunga ancora di più in classifica sull'azzurro Jannik Sinner, portandosi a oltre 3.000 punti di vantaggio.

Per lo sconfitto, il 21enne tennista francese, si trattava invece della prima finale giocata dopo il lungo stop per l'infortunio alla schiena. Durante il match, però, non è riuscito a dominare: ha messo a segno solo 3 colpi vincenti contro 19 errori, sovrastato dalla superiorità del vincitore di sette titoli del Grande Slam. 

Tornando ad Alcaraz, questa per lui segna anche la 30esima vittoria consecutiva sul cemento all'aperto, imbattuto da quasi un anno solare, il Masters 1000 di Miami del marzo 2025, quando perse all'esordio dal belga David Goffin. "Lo scorso anno sono uscito nei quarti, e quest'anno volevo di più. Dopo ogni titolo fissiamo nuovi obiettivi, e sono felice di come sia andata la settimana - ha detto dopo il match Alcaraz -. Forse solo in semifinale contro Rublev ho abbassato un po' il livello, ma ho chiuso benissimo".

tag
carlos alcaraz
atp 500 di doha

