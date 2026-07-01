Jannik Sinner, "perché gli manca Alcaraz": Schiavone, voce pesante

Fra gli uomini “ Fonseca , anche se è brasiliano, quindi più rilassato, sta lavorando bene, mentre Jodar ha il fuoco dentro, non gli importa di nulla. E mi manca tanto Alcaraz. Manca a me, ma anche a Sinner, a tutto il tennis”. Schiavone conosce bene la pressione di tornare nello Slam conquistato l'anno precedente. Nel 2011, dopo il trionfo al Roland Garros, visse la stessa esperienza a Parigi: "Il primo turno di un torneo che hai vinto l'anno prima è l'incubo peggiore che ti può capitare. Dopo inizi a capire come muoverti e tutto fila via più liscio”.

Secondo la milanese, la gestione delle emozioni resta uno degli aspetti decisivi ai massimi livelli: "Bisogna chiederlo a Jan, che è bravissimo a farlo. Quello che vedo ora, da coach, è che è fondamentale il valore che ti dai. Da lì nasce tutto”. Lo sguardo si allarga poi al movimento italiano. Schiavone promuove Flavio Cobolli, protagonista di un ottimo percorso a Parigi: "Ogni volta che scende in campo ha la possibilità di vincere. Deve continuare a credere in se stesso". Parole di stima anche per Tyra Grant e per la sua allieva Lilli Tagger: "Sono due ragazze con qualità super, il loro momento arriverà".

Sempre nell’intervista, l’ex campionessa difende inoltre la richiesta dei tennisti di aumentare i montepremi: "I tennisti sono i protagonisti, perché non devono guadagnare di più? La gente che cosa viene a vedere, se non loro?”. Infine una riflessione sul tennis italiano, spesso identificato esclusivamente con Sinner. Schiavone riconosce la grandezza dell'altoatesino, ma invita a non dimenticare chi ha aperto la strada: "Quello che ha fatto Jannik è incomparabile con quello che abbiamo fatto noi, siamo sincere. Può diventare uno dei più forti di sempre. Ma è vero che in Italia lo sport femminile è spesso sottovalutato". E conclude con un messaggio rivolto alle nuove generazioni: "L'importante è non dimenticarsi del passato, di cosa siamo, da dove veniamo, di qual è la nostra storia. Senza memoria non c'è neanche futuro”.