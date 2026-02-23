Milan-Parma, "guardate il labiale di Troilo": un'accusa clamorosa

Rabbia e amara ironia: i tifosi del Milan hanno preso malissimo la sconfitta interna contro il Parma, arrivata dopo 25 risultati utili consecutivi. Non tanto per il treno-scudetti ormai andato, con l'Inter sempre più prima e in fuga, a +10 sui rossoneri. Quanto per la sensazione di essere stati presi di mira dal sistema-arbitri.

In settimana, dopo le polemiche furibonde per Milan-Como, i dirigenti di Casa Milan hanno inviato una lettera formale di protesta all'Aia. "Non è servita granché", si lamentano ora su X i sostenitori del Diavolo, riferendosi a due episodi assai contestati contro i gialloblu emiliani. Al 10', il violentissimo contatto in area tra Corvi, portiere degli ospiti, e Ruben Loftus-Cheek. L'estremo difensore esce alla disperata su un crosso dalla sua destra e travolge l'inglese, che ha la peggio.

Il centrocampista ex Chelsea, sanguinante e stordito, esce in barella: finirà all'ospedale, dove gli riscontrano la frattura dei denti superiori e dell'osso alveolare mascellare. Già operato, ha di fatto finito la stagione. I rossoneri, in campo e sugli spalti, chiedono il rigore ma l'arbitro Marco Piccinini assegna un fallo a favore del Parma, nell'incredulità generale di San Siro.

Altro pasticcio a 10 minuti dalla fine: angolo per il Parma, Valeri nell'area piccola ostacola Maignan e sul secondo palo Troilo affossa Bartesaghi e infila in rete. L'arbitro fischia per un fallo del difensore parmigino. Poi arriva il Var: Piccinini rivede tutto e ci ripensa, assegnando il gol che sarà decisivo. Il dubbio è lecito: Bartesaghi ha fatto "ponte" o il salto di Troilo è stato effettivamente irregolare? Apriti cielo, sui social il veleno esonda, proprio come dopo Atalanta-Napoli di poche ore prima, sponda azzurra.

"Perché interviene il Var?", si domandano in tanti. Alcuni puntano sul complottismo, tra il serio e il faceto: "Cosa sta cucinando Marotta", "I sicari hanno eseguito", "Guardate il labiale di Troilo, urla 'Andiamo Marotta'" (si scheraza, ovviamente), "Due falli nella stessa azione. Se il Var non interviene in queste occasioni, togliamolo", "Trollo commette fallo, ogni partita è indirizzata, guardatelo voi sto schifo", "Il problema è che ormai le partite vengono arbitrate dal VAR. Piccinini ha impiegato 5 minuti prima di decidere. Il che dice tutto".