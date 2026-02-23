Libero logo
Napoli, insulta l'arbitro per il rigore negato: la moglie lo accoltella

di
lunedì 23 febbraio 2026
Napoli, insulta l'arbitro per il rigore negato: la moglie lo accoltella

1' di lettura

Parolacce di un 40enne per il rigore negato durante Atalanta-Napoli in tv, la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella. Poi lancia altre lame e una si conficca nel muro: donna arrestata dai Carabinieri. È accaduto ieri pomeriggio, domenica 22 febbraio, a Capodimonte, quando in una casa napoletana sono volate parolacce e la moglie, di 35 anni, ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lei.

Prima ha minacciato il marito, dicendogli di andare via o l'avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell'uomo, la 35enne ha impugnato un paio di forbici e glielo ha lanciato contro. Poi, con un coltello da cucina ha tentato di colpirlo al fianco sinistro, poi ha sferrato un fendente al lato destro. Sanguinante, il 40enne ha chiamato prima il 112, poi il 118. La moglie non si è fermata e, durante la telefonata, ha tirato altri coltelli contro il compagno di vita. 

Uno si è conficcato nel muro ed è lì che i carabinieri della stazione di Capodimonte lo hanno trovato.  La 35enne è finita in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è ora in carcere. È stata denunciata anche porto di coltello perché nella sua borsa i militari hanno trovato altre 3 lame, una di queste è un ''apriostriche''. La vittima è ancora ricoverata all'ospedale del Mare ma non è in pericolo di vita.

