Napoli, insulta l'arbitro per il rigore negato: la moglie lo accoltella

Parolacce di un 40enne per il rigore negato durante Atalanta-Napoli in tv, la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella. Poi lancia altre lame e una si conficca nel muro: donna arrestata dai Carabinieri. È accaduto ieri pomeriggio, domenica 22 febbraio, a Capodimonte, quando in una casa napoletana sono volate parolacce e la moglie, di 35 anni, ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lei.

Prima ha minacciato il marito, dicendogli di andare via o l'avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell'uomo, la 35enne ha impugnato un paio di forbici e glielo ha lanciato contro. Poi, con un coltello da cucina ha tentato di colpirlo al fianco sinistro, poi ha sferrato un fendente al lato destro. Sanguinante, il 40enne ha chiamato prima il 112, poi il 118. La moglie non si è fermata e, durante la telefonata, ha tirato altri coltelli contro il compagno di vita.