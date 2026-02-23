Cristian Chivu distrugge il giornalista: "Lo dici e ridi pure?"

Cristian Chivu è sbroccato in conferenza stampa. L'allenatore dell'Inter sta preparando il big match di Champions League contro il Bodo Glimt. All'andata i nerazzurri sono stati travolti dai norvegesi 3 a 1. E ora il Biscione è chiamato a ribaltare il risultato se vuole proseguire nella competizione. Un giornalista, però, ha lanciato una provocazione al tecnico romeno: "Sarebbe una vergogna perdere contro una squadra piccola come il Bodo?".

"Ah lei dice questa cosa e ride pure? Complimenti - la replica di Chivu -. Nel calcio non c'è niente di vergognoso, bisogna rispettare l'avversario. Visto che lei non ci rispetta dicendo che sarebbe una vergogna per noi. Noi invece rispettiamo il Bodo, l'ha fatto vedere contro altre grandi. Noi rispettiamo i nostri avversari, anzi facciamo anche i complimenti al Bodo, hanno fatto vedere un progetto sano. Noi vergogna non ne abbiamo, anzi abbiamo fatto anche i complimenti dopo la partita di andata".