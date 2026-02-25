Inter fuori, il video di Barella scatena il caos: massacrato in tempo reale

La Champions non è la Serie A. Tradotto: un tuffo in area non si trasforma automaticamente in calcio di rigore. Serata amara per l'Inter contro il Bodo Glimt. La formazione di Cristian Chivu, che soltanto lo scorso anno era arrivata in finale nella massima competizione europea per club, è uscita ai playoff dopo una doppia figuraccia contro i norvegesi. 3 a 1 all'andata, 2 a 1 a San Siro. Non c'è stata partita. Ora i nerazzurri possono concentrarsi solo sul campionato, dove sono in testa con 10 punti di vantaggio sui cugini rossoneri. Ma l'amarezza er l'ennesima occasione sprecata resta.

Al di là del risultato, c'è stato un episodio che ha fatto tornare in mente a tanti tifosi italiani lo scandalo della simulazione di Alessandro Bastoni contro la Juventus. Nei minuti finali del primo tempo contro il Bodo Glimt, l'Inter ha reclamato due calci di rigore. L'arbitro, però, non ha assegnato nulla. E ha ragione lui. In particolare, sul secondo si vede Barella volare.