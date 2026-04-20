Adriano Panatta boccia Carlos Alcaraz: "Ecco in cosa ha sbagliato"

“Alcaraz? Secondo me ha sbagliato a lasciare Ferrero che è uno tosto, difficile ma è anche un grande conoscitore di tennis”. Commenta così Adriano Panatta quando parla dello spagnolo, che dopo il k.o. contro Jannik Sinner in finale al Masters 1000 di Montecarlo è scalato al secondo posto del ranking Atp.
Nel mezzo anche un fastidio al braccio che lo ha costretto al ritiro a Barcellona e lo costringe a saltare Madrid, con il rischio della stessa fine anche a Roma e Parigi. L’ex tennista romano, campione del Roland Garros 1976, non ha risparmiato una riflessione critica sul talento spagnolo: “Carlos a 21-22 anni, con tutti i trofei che ha vinto, è diventato più intraprendente e ha sbagliato. Sarei felice per lui (e meno per Sinner) se tornasse con Ferrero”.
Carlos Alcaraz, ansia in Spagna: "Infortunio più grave del previsto"La Spagna è in ansia per Carlos Alcaraz. Secondo i media iberici l'infortunio in cui è incappato il nu...
Da qui il discorso si allarga, toccando il valore del rapporto tra giocatore e allenatore: “Il rapporto tra gli allenatori e i giocatori è viscerale — sottolinea — gli allenatori rinunciano alla loro vita per una dedizione incredibile. Un allenatore prima di tutto deve capire di tennis e non deve avere lacune”. Poi l’attenzione si è spostata sull’Italia e su Flavio Cobolli, protagonista di una crescita importante: “È un bravissimo ragazzo con un grande cuore — ha raccontato l’ex tennista — Tra l’altro io conosco benissimo il papà. Le sue lacrime dopo la finale raggiunta a Monaco? La sua emozione dopo la vittoria su Zverev per questo piccolo amico che ha avuto una disgrazia terribile è stata anche la nostra”.
Jannik Sinner, la stoccata di Panatta ad Alcaraz: "Lui è felice ad andare a Ibiza...""Da quello che vedo, Sinner ha una dedizione assoluta per il tennis, tutto è programmato per ottenere il mas...
Sul piano tecnico, l’ex campione azzurro non ha dubbi: “La finale persa? Si può uscire sconfitti da una sfida contro Ben Shelton che è un ottimo giocatore”. E aggiunge un dettaglio non banale: “La terra rossa in Germania è più veloce rispetto a quella mediterranea”. Infine, il legame di Cobolli con Sinner e il movimento italiano: “Flavio fa parte dell’ultimo gruppo di giocatori che stanno emergendo e stanno imitando Sinner — ha concluso Panatta — L’Italia in questo momento è la prima nazione al mondo come disciplina sportiva e lo è grazie a Jannik”.