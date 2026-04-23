Italia ai Mondiali, la mossa di Zampolli e il ruolo di Trump: cosa sta succedendo

Si aprono scenari clamorosi che potrebbero portare l'Italia ai Mondiali. Scenari su cui sta lavorando Paolo Zampolli, l'emissario di Donald Trump in Italia. La vicenda, rilanciata dal Financial Times, ruota attorno a una proposta avanzata direttamente ai vertici della Fifa: sostituire l’Iran con la Nazionale azzurra nella rassegna del 2026. Un’ipotesi che si inserisce in un contesto politico delicato e che, secondo il quotidiano britannico, rappresenterebbe anche uno "sforzo per riparare i legami fra Trump e la premier Giorgia Meloni" dopo i recenti attriti alle dichiarazioni del presidente statunitense prima su Leone XIV e poi sulla guerra in Iran.

Zampolli ha rivendicato apertamente il proprio ruolo nell’operazione: "Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali. Sono italiano, sarebbe un sogno vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione".

Sul fronte iraniano, però, arrivano segnali opposti. Dopo le incertezze dei mesi scorsi, legate anche alla situazione geopolitica e ai timori per la sicurezza degli atleti, Teheran ha ribadito l’intenzione di partecipare regolarmente al torneo. In precedenza era stata valutata l’ipotesi di disputare le gare in Canada o Messico, soluzione che non ha trovato l’ok della Fifa.