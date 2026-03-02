Spalletti e Panatta, il gelo in diretta: "Perdo sempre con Sinner"

Il 3-3 dell’Olimpico tra Roma e Juventus ha regalato gol ed emozioni, ma il vero supplemento di spettacolo è arrivato negli studi della Domenica Sportiva. Protagonisti Luciano Spalletti e Adriano Panatta, divisi dal tifo ma uniti da un botta e risposta ironico che ha acceso il dopo partita.

A rompere il ghiaccio è stato l’ex campione di tennis, noto tifoso giallorosso, che ha punzecchiato l’allenatore bianconero con la sua consueta verve: "Ho paura a parlare con Luciano, perché dopo mi dice che perdo sempre con Sinner, con Cobolli, con Musetti che è il numero 100 del mondo. Una volta era mio tifoso, invece ora". Una frecciata leggera, tra tennis e calcio, che ha strappato sorrisi in studio.