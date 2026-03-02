Spalletti e Panatta, il gelo in diretta: "Perdo sempre con Sinner"

Il 3-3 dell’Olimpico tra Roma e Juventus ha regalato gol ed emozioni, ma il vero supplemento di spettacolo è arrivato negli studi della Domenica Sportiva. Protagonisti Luciano Spalletti e Adriano Panatta, divisi dal tifo ma uniti da un botta e risposta ironico che ha acceso il dopo partita.
A rompere il ghiaccio è stato l’ex campione di tennis, noto tifoso giallorosso, che ha punzecchiato l’allenatore bianconero con la sua consueta verve: "Ho paura a parlare con Luciano, perché dopo mi dice che perdo sempre con Sinner, con Cobolli, con Musetti che è il numero 100 del mondo. Una volta era mio tifoso, invece ora". Una frecciata leggera, tra tennis e calcio, che ha strappato sorrisi in studio.
Roma-Juve, Spalletti gela il giornalista: "Quando farai l'allenatore da 35 anni"L’assalto al quarto posto, per ora, è rimandato. La Juventus ha trovato il pari in extremis all’Olimp...
Spalletti non si è fatto pregare e ha risposto con un racconto personale, riportando la memoria ai tempi in cui da ragazzo frequentava Forte dei Marmi. "Adriano, allora la faccio da solo la risposta — le parole del toscano — Quando ero ragazzo e frequentavo Forte dei Marmi andavo di continuo a vedere giocare Adriano con Bertolucci: si allenavano, ma lui non mi cag***a. Io gli chiedevo l'autografo e lui mi pesticciava quando usciva".
Luciano Spalletti al bivio: Juventus, che cosa sta succedendoNel giro di una settimana si è visto il peggio e il meglio che questa Juventus è in grado di offrire. Una ...
Il tecnico bianconero ha poi aggiunto nel suo racconto: "L'ho ritrovato in qualche situazione qui e ultimamente siamo stati a cena insieme, eravamo a vedere il tennis a Torino. È sempre una persona piacevole e un grandissimo campione, con la stessa qualità anche da conduttore di trasmissione. Anzi, da Talent! Sorry”. A chiudere lo scambio è stato ancora Panatta, tornando alla partita: "Quindi mi hai perdonato. Anch'io ti ho perdonato, perché mi hai dato un dolore stasera, sai che sono romanista...". Insomma, tra ricordi, battute e rivalità sportive, lo spettacolo è continuato anche dopo il triplice fischio.