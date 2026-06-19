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Mondiali 2026, infortunio-choc per Ismael Koné: la sua gamba si spezza in due

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venerdì 19 giugno 2026
Mondiali 2026, infortunio-choc per Ismael Koné: la sua gamba si spezza in due

2' di lettura

Sono immagini terribili quelle che arrivano da Dallas, Texas, in Usa. Durante la partita Canada-Qatar, valevole per la fase a gironi dei Mondiali 2026, Ismaël Koné ha subito un infortunio mostruoso. Il centrocampista del Sassuolo ha avuto la peggio dopo un durissimo tackle di Madibvo. E la sua gamba si è spezzata. Il 24enne, in lacrime, è stato trasportato fuori dal campo in barella fra gli applausi del pubblico. E ora si teme un lungo stop. 

Piangono tutti, persino lo juventino David che non è quasi riuscito a smettere. Il ct Jesse Marsch lo ha abbracciato e i suoi compagni si sono portati le mani alla testa. E pensare che la partita si è trasformata in un trionfo per il Canada, con il 9 bianconero che si è reso protagonista di una prestazione superlativa: 3 gol e messaggio chiaro alla dirigenza di Madama, che dopo una sola stagione - sfortunata - a Torino lo ha messo sul mercato. 

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Ma l’immagine della partita, al di là del risultato, resta la sofferenza di Koné. Sullo stadio di Vancouver è calato il gelo, nonostante la selezione di casa sia avviata verso la storica qualificazione ai sedicesimi. Si tratta a tutti gli effetti del primo brutto momento del Mondiale. Il primo grande infortunio. E speriamo che sia anche l'ultimo.

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