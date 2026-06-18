Jannik Sinner al matrimonio di Duplantis, la foto clamorosa: non si regge in piedi

"Incredibilmente la foto è vera!". Qualcuno giura, altri insinuano dubbi e sospetti sull'Intelligenza artificiale e dintorni. Quel che certo è che la foto di Jannik Sinner al matrimonio di Mondo Duplantis, il super campione svedese d'atletica leggera e pluri-detentore del record mondiale di salto con l'asta, da ore sta facendo il giro del mondo. Vera? Falsa? Verosimile? Su X si scatena il delirio.

Sinner, insieme alla compagna Laila Hasanovic, è stato uno degli ospiti d'onore del simpatico "Mondo", convolato a nozze al Côte d'Azur Château con la splendida modella Desiré Inglander.

A due passi, dunque, dalla residenza del tennista italiano a Montecarlo. Elegantissimi gli sposi ed elegantissimo anche l'altoatesino, rigorosamente in smoking. Le foto ufficiali lo ritraggono sorridente abbracciato a Duplantis, calici in mano, con il sole al tramonto alle loro spalle. Dopo qualche ora, però, e a festeggiamenti abbondantemente inoltrati, la situazione cambia. Eccome se cambia.

Sinner è ancora abbracciato allo svedese e a un altro signore, maturo, identificato come il padre dello sposo. I Duplantis ai suoi lati quasi lo sorreggono, Jannik pare divertirsi molto, rilassatissimo e un po' sbracato. Sicuramente una immagine differente da quella a cui ha abituato tifosi e appassionati di tennis. A 24 anni, insomma, si è concesso una "night out", una serata un po' più scatenata e folle del solito. Qualcuno sussurra che i tre, e in particolare Sinner, abbiano bevuto un po' troppo, in preda all'allegria da ricevimento. E sicuramente non c'è niente di male.

Jannik Sinner with Mondo Duplantis in a new photo??



corn_castille on IG pic.twitter.com/WWOtCcVI1I — janniksin archive (@sinnervideos) June 15, 2026

"I miei due campioni preferiti in una sola foto. Ubriachi? Beh, è perfetto per un matrimonio di amici... - commenta uno dei tanti utenti entusiasti - e mi fa amare Jan ancora di più. Perché anch'io brinderei, per non offendere nessuno... e da astemio, finirei per ubriacarmi".

Dopotutto, un po' di distrazione al fenomeno di San Candido serve: dopo la dolorosa eliminazione al Roland Garros a causa di un malore contro Cerundolo e l'apprensione per gli esami medici sostenuti al ritorno in Italia, Jannik è tornato in campo con tanto di sensori per il livello glicemico addosso, per monitorare curve e parametri durante gli allenamenti. Un' po' di spensieratezza, in vista del tour de force che lo attende da qui a Wimbledon, dove arriverà per difendere il titolo vinto nel 2025 e riscattare la delusione parigina. Cin cin!